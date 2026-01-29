El Amparo y María Paz: la otra cara del control territorial en Bogotá

En 2009, habitantes de El Amparo y María Paz interpusieron una acción popular para exigir la protección de sus derechos colectivos ante el deterioro progresivo de la seguridad, la ocupación indebida del espacio público y la degradación del entorno urbano. Los resultados, 15 años después, siguen siendo parciales. Foto: Secretaría de Seguridad de Bogotá

En la mañana del jueves 29 de enero de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad desplegaron una operación a gran escala en los barrios María Paz y El Amparo, en la localidad de Kennedy. Más de 1.000 uniformados se tomaron calles, establecimientos y puntos considerados críticos, en sectores que desde hace más de una década concentran denuncias por economías ilegales, violencia urbana y una disputa permanente por el control territorial.

En contexto: