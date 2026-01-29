Logo El Espectador
Bogotá
El Amparo y María Paz: la otra cara del control territorial en Bogotá

Con una acción popular, radicada hace 15 años, los vecinos piden acciones para recuperar la tranquilidad del sector, pero los avances son parciales. Así se configura el poder criminal en una de las zonas más peligrosas de la ciudad.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
29 de enero de 2026 - 11:03 p. m.
En 2009, habitantes de El Amparo y María Paz interpusieron una acción popular para exigir la protección de sus derechos colectivos ante el deterioro progresivo de la seguridad, la ocupación indebida del espacio público y la degradación del entorno urbano. Los resultados, 15 años después, siguen siendo parciales.
En la mañana del jueves 29 de enero de 2026, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Seguridad desplegaron una operación a gran escala en los barrios María Paz y El Amparo, en la localidad de Kennedy. Más de 1.000 uniformados se tomaron calles, establecimientos y puntos considerados críticos, en sectores que desde hace más de una década concentran denuncias por economías ilegales, violencia urbana y una disputa permanente por el control territorial.

En contexto:

Héctor Pinzón T(15733)Hace 24 minutos
Un operativo con mil policías para capturar un malandro e incautar un kilo de marihuana... Algo anda mal.
