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El auge de la economía cultural en Bogotá y las tensiones que persisten

El nuevo diagnóstico del ecosistema cultural de Bogotá evidencia el peso económico del sector, pero también sus brechas y conflictos urbanos.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
17 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
La agrupación española estará en concierto esta noche en Bogotá. ¿Dónde y a qué hora?
La agrupación española estará en concierto esta noche en Bogotá. ¿Dónde y a qué hora?
Foto: Javier Bragado - Javier Bragado

Una de las primeras impresiones de quienes llegan a Bogotá es su multiplicidad. En la ciudad se despliega un cruce de costumbres y trayectorias que le dan un carácter singular. En esa mezcla, cambiante y por momentos contradictoria, se configuran parte de sus expresiones culturales, con una oferta difícil de agotar: conciertos, teatro, festivales, museos y presentaciones en el espacio público, que hacen que la ciudad esté en permanente actividad. Pero esa intensidad tiene una dimensión menos evidente: su peso en la economía. Detrás de cada...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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