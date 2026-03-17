El auge de la economía cultural en Bogotá y las tensiones que persisten

La agrupación española estará en concierto esta noche en Bogotá. ¿Dónde y a qué hora? Foto: Javier Bragado - Javier Bragado

Una de las primeras impresiones de quienes llegan a Bogotá es su multiplicidad. En la ciudad se despliega un cruce de costumbres y trayectorias que le dan un carácter singular. En esa mezcla, cambiante y por momentos contradictoria, se configuran parte de sus expresiones culturales, con una oferta difícil de agotar: conciertos, teatro, festivales, museos y presentaciones en el espacio público, que hacen que la ciudad esté en permanente actividad. Pero esa intensidad tiene una dimensión menos evidente: su peso en la economía. Detrás de cada...