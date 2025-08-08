No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá

El café de la muerte, un espacio para hablar del fin de la vida

¿Usted se reuniría con un grupo de desconocidos para tomar café a hablar de la muerte? En Bogotá, desde noviembre del 2023, Ivonne Tashko facilita los Death Café, una reunión informal y grupal donde las personas se reúnen para hablar abiertamente sobre la muerte e intentar quitarle el tabú que la arropa. ¿Hay que pagar para asistir? ¿Los encuentros son patrocinadas por funerarias? Estas y otras preguntas se responden en el sexto capítulo de “Usted no sabe quién soy yo”, el pódcast de periodismo de El Espectador. En el mundo hay registrados más de 21 cafés de la muerte.

Joseph Casañas Angulo y Andrés Agudelo
08 de agosto de 2025 - 08:55 p. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Andrés Agudelo

Conoce más

Temas recomendados:

café de la muerte

Death Cafe

Café de la muerte en Bogotá

¿Qué son los Death Cafe?

PódcastEE

Death Cafe Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar