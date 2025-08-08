El café de la muerte, un espacio para hablar del fin de la vida

¿Usted se reuniría con un grupo de desconocidos para tomar café a hablar de la muerte? En Bogotá, desde noviembre del 2023, Ivonne Tashko facilita los Death Café, una reunión informal y grupal donde las personas se reúnen para hablar abiertamente sobre la muerte e intentar quitarle el tabú que la arropa. ¿Hay que pagar para asistir? ¿Los encuentros son patrocinadas por funerarias? Estas y otras preguntas se responden en el sexto capítulo de “Usted no sabe quién soy yo”, el pódcast de periodismo de El Espectador. En el mundo hay registrados más de 21 cafés de la muerte.