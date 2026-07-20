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El calor de El Niño que impacta hasta los árboles urbanos: ¿cómo protegerlos?

En un contexto de sequía, donde tener la sombra de un árbol se siente como un privilegio, hay datos que indican que algunos están bajo amenaza en Bogotá. Una investigación de la U. Nacional revela que los alisos y eugenias no logran tolerar el calor extremo y sufren daños en sus hojas.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
20 de julio de 2026 - 05:00 p. m.
Aquí el árbol Aliso, una especie característica de los bosques altoandinos y con la facultad de fertilizar los suelos.
Aquí el árbol Aliso, una especie característica de los bosques altoandinos y con la facultad de fertilizar los suelos.
Foto: Gustavo Torrijos

El fenómeno de El Niño no solo pone en riesgo la seguridad hídrica, sino a los ecosistemas urbanos. Las altas temperaturas amenazan especies arbóreas que no soportan el estrés térmico, justo cuando la ciudad más necesita de su cobertura vegetal. Así lo determina una investigación del Departamento de Biología de la U. Nacional, que analizó ocho especies de los árboles más abundantes en Bogotá y evaluó qué tan resilientes son al calor extremo, de las cuales, dos no pasaron la prueba. El tema tiene relevancia al conocer que en los próximos meses...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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