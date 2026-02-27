El canto de las aves, espejo de la brecha social en Bogotá

Foto: All rights reserved 2020 - John Jairo Bernal jjbernali@unal.edu.co

En Bogotá empezar el día con el canto de las aves y no con el de un motor, la bocina de algún conductor afanado o una obra en construcción es cada vez más difícil. Incluso, podría decirse que es un lujo de unos cuantos. Y no porque las aves estén desapareciendo por completo de la ciudad, sino porque su presencia se concentra, cada vez más, en ciertos barrios y sectores, generalmente los mismos donde predominan los espacios verdes y el suelo es más caro.

Lo que durante años fue una percepción cotidiana hoy tiene respaldo académico: el acceso y...