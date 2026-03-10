Cobro del aseo en Bogotá pasará del recibo del agua al de energía: así funcionará el cambio

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá a inicios del 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Los habitantes de varias localidades de Bogotá empezarán a ver un cambio en la forma en que se cobra el servicio de aseo: a partir de los próximos meses, este valor dejará de aparecer en la factura del agua y pasará a incluirse directamente en el recibo de energía eléctrica.

La modificación fue anunciada por la empresa Limpieza Metropolitana (LIME) S.A. E.S.P., encargada del barrido, la recolección de residuos, la limpieza de espacios públicos y la poda en varias zonas de la ciudad. Según explicó la compañía, el cambio no afecta el servicio ni las tarifas, sino únicamente el mecanismo de facturación.

De acuerdo con la información entregada por Enel, empresa de energía que opera en Bogotá y Cundinamarca, el cobro del servicio de aseo comenzará a aparecer en la factura de energía para usuarios de las localidades de Engativá, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Bosa, Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Tunjuelito y Puente Aranda.

Hasta ahora, ese valor se incluía dentro del recibo del agua y era recaudado por otro operador.

Facturación pasará de bimensual a mensual

Además del cambio de factura, el sistema también tendrá un ajuste en la periodicidad del cobro. El servicio de aseo pasará de facturarse cada dos meses a cobrarse mensualmente.

Durante los primeros meses de transición, el valor podría variar dependiendo del número de días incluidos en el periodo facturado, por lo que las autoridades recomiendan a los usuarios revisar con atención el detalle de la factura para evitar confusiones.

Según la Alcaldía y Enel, el objetivo de esta medida es simplificar el proceso de recaudo y facilitar el seguimiento de los pagos, integrando varios servicios en un mismo documento.

Así se verá el nuevo cobro en la factura

El cambio coincide con el rediseño de la factura de energía que Enel implementó desde febrero de 2026 en Bogotá y Cundinamarca.

En el nuevo formato, los cobros estarán diferenciados por colores para que los usuarios identifiquen con mayor facilidad cada servicio:

• Verde: consumo y cargos de energía

• Azul: cobro del servicio de aseo

• Rosado: otros servicios o productos

Este sistema aplica tanto para la factura física como para la versión digital enviada por correo electrónico.

Los datos principales del servicio —como número de cliente, fecha límite de pago, fecha de suspensión y próxima lectura del medidor— continuarán ubicados en la parte frontal del recibo.

¿A quién acudir si hay dudas sobre el servicio?

Aunque el cobro del aseo aparecerá en la factura de energía, la prestación del servicio, las tarifas y la atención de reclamos seguirán siendo responsabilidad de cada operador de aseo en las diferentes localidades.

Por esta razón, ante inquietudes relacionadas con la recolección de residuos, los valores cobrados o el servicio en el barrio, los ciudadanos deberán comunicarse directamente con la empresa que opera en su zona.

Las autoridades recordaron que los usuarios pueden hacer consultas o reportar inconvenientes a través de la línea 110 o mediante los canales de atención indicados en la factura.

