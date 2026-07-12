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El coleccionista que guarda la memoria de Colombia en tres millones de estampillas

En un apartamento del norte de Bogotá, Alejandro Sánchez Botero resguarda una colección de tres millones de estampillas, pequeñas ventanas a la historia y a una práctica que se niega a morir frente a la tecnología.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
12 de julio de 2026 - 02:00 p. m.
Los filatelistas son las personas que coleccionan estampillas. Las estampillas, para quienes no las distinguen, son esos pequeños sellos que, por cerca de 150 años, se pegaban a las cartas para indicar que el correo estaba pagado.
Los filatelistas son las personas que coleccionan estampillas. Las estampillas, para quienes no las distinguen, son esos pequeños sellos que, por cerca de 150 años, se pegaban a las cartas para indicar que el correo estaba pagado.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Suena el citófono en un apartamento al norte de Bogotá. Alejandro Sánchez Botero, de 62 años, contesta con cierta ansiedad, la cual se nota en su voz temblorosa. El portero le avisa que un hombre llegó con un sobre. Él cuelga y abre la puerta de madera dirigiéndose, en no más de tres largos pasos, a la portería. Allí, el vigilante le entrega el delgado paquete y, como un niño al que le acaba de llegar un regalo, se apresura de nuevo a su apartamento. En un escritorio, que podría ser el de un restaurador de libros, abre el sobre cuidadosamente.

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Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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Albert Schweitzer(75791)Hace 1 minuto
Quisiera saber: 1. dónde conseguir los cuadernillos para guardar las estampillas. 2. Todavía emiten sellos? Con qué fin? 3. Cómo hago para contactar el club de filatelistas. Adenda: lo importante de esta colección es que le quede a familiares que puedan proseguir este lindo arte.
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