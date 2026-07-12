El coleccionista que guarda la memoria de Colombia en tres millones de estampillas

Los filatelistas son las personas que coleccionan estampillas. Las estampillas, para quienes no las distinguen, son esos pequeños sellos que, por cerca de 150 años, se pegaban a las cartas para indicar que el correo estaba pagado. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Suena el citófono en un apartamento al norte de Bogotá. Alejandro Sánchez Botero, de 62 años, contesta con cierta ansiedad, la cual se nota en su voz temblorosa. El portero le avisa que un hombre llegó con un sobre. Él cuelga y abre la puerta de madera dirigiéndose, en no más de tres largos pasos, a la portería. Allí, el vigilante le entrega el delgado paquete y, como un niño al que le acaba de llegar un regalo, se apresura de nuevo a su apartamento. En un escritorio, que podría ser el de un restaurador de libros, abre el sobre cuidadosamente.

<...