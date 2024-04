El consumo de agua subió en el tercer día de racionamiento en Bogotá

Día 1 de racionamiento de agua en Bogotá,11 de abril de 2024. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A tres días de iniciado el racionamiento de agua en la capital, el consumo ha disminuido notablemente, bajando a niveles por debajo del promedio, sin embargo, no ha sido posible cumplir la meta que se propone el Distrito en reducción de consumo. Por otro lado, los embalses continúan restableciéndose y la meta, que depende del temperamento del clima, es llegar a 20 % de llenado en el sistema Chingaza que continúa en 15,8 %.

Los tres días de racionamiento de agua han dado frutos: la ciudad bajó de consumir 17,39 metros cúbicos de agua por día, a 15,8 el 11 de abril en el primer turno de racionamiento. Para este 13 de abril, el consumo presentó un leve aumento a 16,05 metros cúbicos, según informó la Alcaldía de Bogotá. Estos son 16.000 litros del líquido. Llegar a 15 metros cúbicos diarios es la meta.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán reiteró la necesidad de que el racionamiento sea un asunto de toda la ciudad y no únicamente de los sectores con cortes del servicio. “Este debe ser un esfuerzo conjunto. De todos. Tenemos que usar menos agua todos los días. Duchas de 3 minutos, no lavar carros, ventanas ni fachadas y no acumular más agua de la necesaria para lo básico”, señaló el mandatario.

¿Cómo van los embalses?

En cuanto a los embalses, la tendencia no es positiva hasta ahora, pues desde el 9 de abril, se registra un bajón en el nivel del sistema Chingaza, a pesar de que las esperanzas reposan en que las lluvias y el racionamiento aporten a su recuperación.

El promedio de los tres embalses que hacen parte de este sistema, que suple el 70 % de agua de la ciudad, se encontraba en 16,78 % de llenado el 9 de abril. En estos cinco días ha ido bajando el nivel hasta llegar 15,87 % este 14 de abril.

¿Cómo saber en qué zona está mi barrio?

El Espectador le facilita esta tarea. Espere unos segundos a que cargue la aplicación que encuentra en la parte de abajo y consulte en el buscador su barrio, para conocer a qué zona y ciclo pertenece, así como las fechas en las que tendrá racionamiento durante 2024.

