El corredor verde arranca en una ciudad saturada: ¿podrá Bogotá soportar otra obra?

Rénder del grupo 1, del tramo 3, del corredor verde de la Séptima. Foto: IDU

Hubo un tiempo donde la noticia de una nueva obra de movilidad en Bogotá era sinónimo de entusiasmo. Hoy, la sola mención de más polisombras, huecos y ruido genera angustia. Y no por desprecio al progreso, sino porque el cúmulo de proyectos en marcha, con retrasos y dificultades, tiene a la ciudad al borde del colapso. Aunque la capital consiguió, en medio desvíos y trancones, continuar en marcha, cada vez le cuesta moverse al ritmo que requiere una urbe de su talla.

Ese deterioro tiene efectos concretos. Según el informe de TomTom, que mide...