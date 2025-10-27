El costo de comprar autopartes ilegales: cárcel, riesgos y pérdidas económicas

196 motores, 17 chasis y más de 200 autopartes de vehículos de alta gama fueron recuperados por las autoridades Foto: Secretaría de Seguridad

En lo que va del año, la Policía ha incautado más de 2.000 autopartes ilegales y cerca de 800 motores con sistemas regrabados, en medio de operativos desplegados de la mano con la Secretaría de Seguridad. Detrás de esas cifras hay un problema persistente: el mercado negro de repuestos robados que alimenta el hurto de vehículos en la capital.

Comprar un repuesto de dudosa procedencia, o un aparato, como sucede en el caso de los celulares, en últimas, contribuye a fortalecer las mafias que dominan este negocio criminal. Además de ser un delito.

De acuerdo con las autoridades, quien adquiere una autoparte ilegal puede ser procesado por receptación (es decir, adquirir o beneficiarse de alguna forma del producto de una actividad ilegal, en este caso, un hurto), un crimen que contempla penas de hasta ocho años de cárcel. “Cada vez que alguien compra una autoparte ilegal, fortalece las redes criminales que se dedican al robo de vehículos en la ciudad”, advirtió el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Pero las consecuencias van más allá del ámbito judicial. Según la Secretaría, los riesgos mecánicos y de seguridad vial son igual de preocupantes. Los repuestos falsificados o de contrabando pueden fallar en cualquier momento, lo que aumenta la posibilidad de sufrir un accidente evitable. Además, el uso de piezas no certificadas anula la garantía del vehículo y puede afectar su funcionamiento general, generando reparaciones más costosas a largo plazo.

Desde el punto de vista económico, el impacto también es significativo. Cada compra en el mercado ilegal debilita a los talleres y distribuidores que operan dentro de la ley, mientras refuerza la cadena criminal que se nutre del hurto. El ciclo es claro: a mayor demanda de autopartes robadas, mayor incentivo para el robo de carros y motos.

Pese a la magnitud y la incidencia del problema, los indicadores de hurto muestran una tendencia a la baja. Entre enero y octubre de 2025, el robo de vehículos en Bogotá se redujo un 25 %, y el de motocicletas, un 19 %, frente al mismo periodo del año anterior. Las cifras oficiales indican que solamente en 2 de 19 localidades (no se tiene en cuenta a la localidad de Sumapaz en ese registro) en San Cristóbal y en Tunjuelito los índices de hurto de automotores han aumentado.

Uno de los golpes más recientes ocurrió en septiembre, cuando la Policía halló 250 motores con identificación falsa escondidos en un sótano del sector de La Estanzuela, en la localidad de Los Mártires, en el centro de la ciudad. Ese punto, y zonas como el Siete de Agosto y el Restrepo también figuran entre los puntos críticos de en donde se suelen incautar más elementos relacionados con la compra y venta ilegal de autopartes.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para que verifique siempre la procedencia de los repuestos, compre en establecimientos autorizados y exija factura. Además, recuerdan que cualquier información sobre comercialización de autopartes ilegales puede reportarse a la Línea contra el Crimen de la Policía: 314 3587212.

Recuerde que, más allá del ahorro momentáneo, el mercado de autopartes ilegales deja un saldo costoso: vehículos inseguros, comercio informal fortalecido y redes criminales en expansión. La decisión de comprar barato puede terminar pagándose muy caro.

