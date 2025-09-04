No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El costo que enfrentan a diario los bogotanos por el nuevo cierre en la calle 13

Esta nueva obra suma un nuevo punto crítico en la ciudad y evidencia debilidades en los planes de manejo de tráfico, para mitigar su impacto para miles bogotanos. La Secretaría de Movilidad dijo que hará ajustes.

María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
04 de septiembre de 2025 - 11:10 p. m.
Según la Secretaria de Movilidad, el corredor de la calle 13 ha disminuido su velocidad en un -26%.
Según la Secretaria de Movilidad, el corredor de la calle 13 ha disminuido su velocidad en un -26%.
Foto: Jose Vargas Esguerra

Rostros somnolientos, estresados y cansados hoy son más frecuentes en la Calle 13 y la Avenida Las Américas, por cuenta del trancón que generan las nuevas obras en el sector y que, más que horas, consume la calidad de vida de miles de ciudadanos. Se trata del cierre de los puentes de la calle 13 y la carrera 50, que conectaban con al menos siete arterias viales de la ciudad. Aunque hay un Plan de Manejo de Tránsito ( PMT ), los tiempos de viaje han aumentado y, para muchos, no queda más que resignarse. Incluso hay a quienes este caos les...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
Conoce más

Temas recomendados:

Movilidad en Bogotá

Movilidad

Bogotá

Noticias Bogotá hoy

Secretaría de movilidad

Secretaría de movilidad de Bogotá

IDU

 

Eduardo Rodriguez(4745)Hace 48 minutos
Los costos ocultos, por no construir un metro subterráneo
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar