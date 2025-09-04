El costo que enfrentan a diario los bogotanos por el nuevo cierre en la calle 13

Según la Secretaria de Movilidad, el corredor de la calle 13 ha disminuido su velocidad en un -26%. Foto: Jose Vargas Esguerra

Rostros somnolientos, estresados y cansados hoy son más frecuentes en la Calle 13 y la Avenida Las Américas, por cuenta del trancón que generan las nuevas obras en el sector y que, más que horas, consume la calidad de vida de miles de ciudadanos. Se trata del cierre de los puentes de la calle 13 y la carrera 50, que conectaban con al menos siete arterias viales de la ciudad. Aunque hay un Plan de Manejo de Tránsito ( PMT ), los tiempos de viaje han aumentado y, para muchos, no queda más que resignarse. Incluso hay a quienes este caos les...