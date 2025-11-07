Logo El Espectador
Bogotá
El desalojo de La Rioja: entre el riesgo estructural y la resistencia embera

Los indígenas alojados en la UPI deberán abandonar el lugar o ser desalojados por el Distrito. Una vez se haga efectiva la orden judicial, en atención al riesgo intrínseco de la estructura sobre sus ocupantes, el reto consistirá en integrar a los indígenas que se queden en la ciudad y se resistan al retorno.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
07 de noviembre de 2025 - 10:03 p. m.
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la calle 4 #15-14, en el centro de Bogotá, la UPI La Rioja se levanta como un edificio fatigado por el tiempo. Las paredes, cuarteadas y húmedas, han sido testigos de un tránsito que parece no terminar: el de cientos de familias emberá que llegaron buscando refugio temporal y ahora deberán marcharse porque la infraestructura no da más.

El Distrito, amparado en un fallo judicial y un informe del IDIGER que alerta posibles riesgos de incendio, ordenó la salida urgente de la comunidad por el riesgo estructural del inmueble. Pero entre la letra...

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
