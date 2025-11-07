El desalojo de La Rioja: entre el riesgo estructural y la resistencia embera

Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En la calle 4 #15-14, en el centro de Bogotá, la UPI La Rioja se levanta como un edificio fatigado por el tiempo. Las paredes, cuarteadas y húmedas, han sido testigos de un tránsito que parece no terminar: el de cientos de familias emberá que llegaron buscando refugio temporal y ahora deberán marcharse porque la infraestructura no da más.

El Distrito, amparado en un fallo judicial y un informe del IDIGER que alerta posibles riesgos de incendio, ordenó la salida urgente de la comunidad por el riesgo estructural del inmueble. Pero entre la letra...