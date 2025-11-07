El desalojo de La Rioja: entre el riesgo estructural y la resistencia embera

Comunidad Indígena Embera realiza plan retorno a sus zonas de origen desde este lugar
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
En la calle 4 #15-14, en el centro de Bogotá, la UPI La Rioja se levanta como un edificio fatigado por el tiempo. Las paredes, cuarteadas y húmedas, han sido testigos de un tránsito que parece no terminar: el de cientos de familias emberá que llegaron buscando refugio temporal y ahora deberán marcharse porque la infraestructura no da más.
El Distrito, amparado en un fallo judicial y un informe del IDIGER que alerta posibles riesgos de incendio, ordenó la salida urgente de la comunidad por el riesgo estructural del inmueble. Pero entre la letra...
Por Miguel Ángel Vivas Tróchez
Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
