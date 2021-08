El desgaste del Consejo Territorial en la votación del concepto del POT de Bogotá

El Consejo Territorial de Planeación Distrital entregó a la alcaldesa Claudia López el documento con recomendaciones sobre su proyecto de Ordenamiento Territorial. Aunque el texto lo aprobaron en la madrugada de este miércoles, hubo polémica alrededor de la votación, pues no se pusieron de acuerdo si el concepto, en general, era positivo o negativo.

El Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD) entregó a la alcaldía el documento técnico con recomendaciones, que resultó tras analizar el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que radicará la administración ante el Concejo Distrital. No obstante, a diferencia de otros conceptos que ha proferido el organismo, en esta oportunidad no lograron ponerse de acuerdo en si el concepto, en general, era positivo o negativo. Esto, debido a varios inconvenientes en medio de la votación.

Lea: Las recomendaciones del CTPD al POT que estarán en el centro del debate en el Concejo

Para la tarde de ayer martes 24 de agosto se programó la sesión plenaria del CTPD para votar el concepto, que se elaboró luego de un análisis pormenorizado del proyecto POT. Vale resaltar que el Consejo Territorial es un organismo consultivo y fue creado para garantizar la participación ciudadana en proyectos de planeación, como el plan de desarrollo o el Plan de Ordenamiento Territorial. Está compuesto por 103 consejeros, que representan a 22 sectores como las comunidades indígenas y afro, las ONG, gremios, organizaciones sociales, comunales y ambientales, entre otras.

La sesión fue abierta y transmitida por las redes sociales del CTPD, tras la solicitud que hicieron algunos concejales de la ciudad. En un primer momento, el debate se centró en resolver si era pertinente permitir votar a los nuevos consejeros, nombrados cuando la evaluación del POT ya estaba en marcha, debido a varios no habían tenido tiempo para analizar los documentos. Algunos incluso no llevan ni una semana en el cargo y otros recibieron los documentos tiempo después de que el Distrito hizo la entrega del proyecto.

>LEA: Más sobre el POT y otras noticias de Bogotá

Tras 10 horas de discusión, a las 3:00 a.m. de este miércoles finalmente decidieron abrir la votación, para aprobar el documento que debían entregarle al Distrito horas después. Sin embargo, hubo muchas confusiones con respecto a lo que si lo que se iba a votar era la aprobación del documento final o definir si el concepto era positivo o negativo.

Al final, de los 63 consejeros que aguantaron hasta la votación, 29 lo hicieron por el sí, 27 por el no, 5 votaron en blanco y dos se abstuvieron de hacerlo. Aunque ganó el sí para aprobar el documento, este no fue absoluto, ya que el resto de los votos dan cuenta de la gran confusión. No obstante, el desgaste que vivieron en las 10 horas de sesión, para algunos expertos, fue innecesario.

La exsecretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, por ejemplo, señala que en este punto es importante entender que la obligación del CTPD es entregar una interpretación del proyecto POT con recomendaciones y no una aprobación o desaprobación del documento. “Hay consejeros que piensan que dar un concepto es decir si están o no de acuerdo con el POT, por lo que creen que deben definir si es positivo o negativo, en el sentido de casi que aprobar el proyecto. Creo que no es una concepción correcta, porque el concepto que deben dar es una opinión de lo que han interpretado y recomendaciones para hacer ajustes”.

Y así lo determina la Ley 388 de 1997, en la que se especifica que los consejos territoriales de planeación son una instancia de consulta para la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial, el cual tiene 30 días hábiles para entregar conceptos y recomendaciones.

Tras la entrega del documento, la alcaldesa Claudia López señaló que el proyecto POT será radicado ante el Concejo Distrital el 10 de septiembre, quienes finalmente deciden si aprueban o no el proyecto, mientras que el Distrito estudiará en los próximos días el concepto entregado por el CTPD e indicará qué puntos acogen y cuáles no. “Responderemos por escrito a cada una de sus propuestas y planteamientos y radicaremos la versión definitiva de POT al Concejo”, dijo la mandataria.