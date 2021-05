El diálogo de un policía fue suficiente para levantar un bloqueo en el Portal Américas

Jorge Cárdenas es el uniformado que se quitó el casco y se sentó en plena calle a dialogar con los manifestantes, quienes tenían motivos para adelantar su protesta pacífica. Los mismos, denunciaron al policía que, minutos antes, compañeros suyos estaban cometiendo abusos, razón por la que agradecieron su voluntad de diálogo.

En las últimas semanas, y en versiones pasadas del paro, se han conocido múltiples casos de abuso policial. La ONG Temblores, por ejemplo, reporta que entre las seis de la mañana del 28 de abril y las 12 de la mañana del 17 de mayo, su plataforma ‘Grita’ registró más de 2.387 casos de violencia protagonizados por la fuerza pública.

Después de una larga jornada de verificación, pudimos corroborar que entre el 28 de abril y el 17 de mayo ocurrieron, al menos, 2.387 casos de violencia policial, entre los cuales registramos 43 homicidios presuntamente cometidos por la policia.

Parte de los motivos que a día de hoy tienen los manifestantes en las calles es precisamente ese, el rechazo al abuso policial. Incluso hay quienes marchan porque haya una reforma al interior de la institución y se desmonte el ESMAD.

Pero, como reza otra premisa en el marco de las movilizaciones (sin que esta le quite la seriedad a los hechos que se han visto y denunciado) “no todos los policías son malos” y ejemplo de ello es el gesto que mostró el uniformado Jorge Cárdenas, al levantar un bloqueo en el Portal Américas, sin usar gases o aturdidoras y empleando únicamente la herramienta del diálogo.

Según lo relatado por Claudia Samudio, quien es la mujer con quien Cárdenas entabló el diálogo. Ella se dirigía a su trabajo y estaba esperando, junto con su hijo, un bus de Transmilenio. Sin embargo, por causa de los bloqueos, cerraron la estación e hicieron que los usuarios se bajaran. Su indignación fue porque no le devolvieron el dinero, y no tenía con qué pagar el pasaje al día siguiente, precisamente iba a eso, a ganarse $60.000 para el sustento de estos días.

Sin embargo, asegura que la gota que rebosó el vaso, y que la motivó a sumarse a la protesta, fue cuando vio a un uniformado del Esmad, emprender de forma violenta contra un señor que estaba grabando. “Él no estaba haciendo nada malo ¿cómo van a hacer eso?”, dijo.

Pero una vez allí, aseguró que tenía otros motivos, como que el Gobierno la sacara del Sisbén. “Estamos debiendo arriendo, servicios, no tenemos ni qué comer, y hoy estoy perdiendo un día de trabajo porque me tocaron allá adentro las fibras de mi corazón (...). Se siente uno vulnerado en sus derechos”, agregó.

Cárdenas la escuchó, se sentó en la calle con ella y los otros manifestantes, se quitó el casco y respondió: “Usted lo que está haciendo aquí, lo está haciendo pacíficamente con su hijo y me parece del carajo ¡así es! Pero ahora nosotros tenemos que restablecer el orden, y restablecer el orden es ayudar también a la gente que llegue a sus trabajos; a una persona que se va a ir a vacunar; a una persona que va a una cita médica; a un muchacho que va a una cita para un trabajo. Entonces demos ese ejemplo señora Claudia, pongámonos de pie, al lado de su hijo vino, se manifestó pacíficamente, ahorita si quiere ir a trabajar buscamos para que no le cobren el transporte (...). Y damos ese ejemplo señora Claudia, y usted como mamá le da ese ejemplo a su hijo y dice con el diálogo esta vaina se puede, y no necesitamos romper ni nada”, le respondió, con lo que los manifestantes estuvieron de acuerdo y despejaron la vía

Pero antes, Claudia le respondió: “ten cuidado con lo que estás diciendo, de que mucha gente tiene que ir a una cita médica, para todo... porque si sigue esta constitución contra la salud no va haber ni salud, ni médico, ni nada para nadie ¿sí me entiende?”.

En redes sociales muchos han exaltado la labor de este uniformado, quien decidió usar el diálogo como un mecanismo para resolver los conflictos, incluso la misma institución reconoció su actuación.