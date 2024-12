El duro testimonio del papá niña de cinco años que murió en Gran Estación

La tienda emitió un comunicado sobre lo ocurrido a las afueras de la tienda. Foto: Noticias Caracol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde Ecuador, la familia de Samantha Saray Álvarez, de 5 años, se pronunció sobre el caso por la muerte de la niña a las afueras del local de ropa Gef, en el centro comercial Gran Estación, incidente ocurrido el pasado 11 de diciembre en la capital colombiana. Vendría una denuncia contra el centro comercial, pues según el papá de la niña, quien es paramédico, hubo presuntas negligencias durante la atención de la emergencia.

Le puede interesar: Murió conductor de bus que cayó a un abismo en Caparrapí: sube a cinco las víctimas

Ariosto Rodríguez, padre de la menor, paramédico, habló al aire en Noticias RCN sobre lo que ha sucedido desde el día de la tragedia. De acuerdo con el hombre, de nacionalidad ecuatoriana, la familia llegó a Colombia el 26 de noviembre. Se encontraban paseando en el centro comercial el miércoles 11, cuando la niña se acercó a la placa de vidrio, de casi tres metros, a las afueras de la tienda. Al primer contacto con el vidrio, este se desprendió y cayó sobre la pequeña.

“El vidrio no se rompió, quedó encima de la niña en su cabecita. Al momento que quitamos el vidrio se reventó. Llegaron paramédicos del centro comercial a prestarle primeros auxilios. Yo bajé con la niña cuando aún tenía signos vitales, pero no me dejaron entrar a verificar las acciones, cuando me dejaron entrar gracias a un Policía, ya la niña había fallecido”, indicó el papá y señaló que, de acuerdo con informes a los que tuvo acceso, encontró posibles negligencias a la hora de la prestación de los primeros auxilios.

Y añadió que el otro año iniciarán las “acciones legales correspondientes contra el centro comercial, que no envió ni siquiera una carta de condolencia. Parece que hubiese muerto un animalito”, criticó el papá en el noticiero.

¿Qué responden Gran Estación y Gef?

Tras la trágica muerte de la niña de cinco años, el centro comercial emitió un comunicado, asegurando que son conscientes de la gravedad del caso y por ello, “estamos colaborando de manera estrecha con las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido”. “Queremos expresar nuestras más profundas condolencias por el trágico accidente”.

Y agregaron que dieron inicio a una “revisión integral” de lo ocurrido, aplicando los protocolos de seguridad pertinentes. “Nos comprometemos a mantener informada a la comunidad sobre el avance de la investigación. La seguridad de nuestros clientes y empleados es nuestra máxima prioridad, y no escatimaremos esfuerzos en este sentido”, sentenció Gran Estación.

Por su parte, Gef comunicó: “Con profunda tristeza y absoluta solidaridad con la familia, desde nuestra marca, lamentamos este trágico suceso, el cual nos ha conmocionado intensamente”, empieza el comunicado. Y después de expresar sus condolencias a los allegados de la niña, resaltan que: “hemos estado en permanente contacto, a través de un equipo profesional que dispuso la administración del Centro Comercial, desde el momento en que ocurrió el accidente”.

Siga leyendo: Humedales, aire y conexiones hídricas: desafíos ambientales para 2025

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.