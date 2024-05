“Era feliz”: así recuerdan amigos a David Ruiz, el joven que murió en Baum Festival

Lo vieron por última vez el sábado 25 de mayo a las 3:00 a.m. a la salida de la primera jornada del Baum Festival. Foto: Archivo Particular

Carlos David Ruiz, un joven de 25 años, fue hallado muerto en uno de los tanques de agua del festival Baum en Corferias, luego de ser reportado como desaparecido el día sábado 25 de mayo. Según relato de sus amigos, salieron sobre las tres de la mañana del viernes 24 de mayo, cuando Ruiz recibió una llamada. Entregó su celular. Les dijo que debía devolverse, pero se perdió en medio de la multitud y nunca volvió.

Al percatarse que no aparecía, se acercaron al personal de logística del evento para informarles que no encontraban a Carlos, logrando hacer un barrido de la zona hasta donde les permitieron, pero al final, cuentan, fueron sacados bajo el argumento de que nadie había quedado allí.

Al pasar las horas, sus amigos decidieron dividirse y mientras las redes sociales se inundaban de carteles de ‘Se busca’, preguntaban en hospitales, UPJ, URI, Medicina Legal y cualquier otro lugar donde pudieran obtener respuesta sobre su paradero.

Sin embargo, llegó la lamentable noticia de que Carlos había sido encontrado muerto, tan solo al término del Festival, cuando estaban desmontando la tarima. “La información que tenemos por ahora es que no se trata de un caso de violencia física y no se sospecha la ocurrencia de ningún tipo de delito”, señala parte del comunicado de Baum Festival.

W Radio conoció unos videos, donde señalan, se ve a Ruiz deambulando solo por las instalaciones del Festival en Corferias sobre las 3:30 a. m., logrando evadir filtros de seguridad y llegando al backstage. “Posteriormente, dio vueltas por el recinto durante cuatro o cinco minutos y, sin hablar con nadie, se ubicó detrás de la tarima, se sentó al borde del tanque de lastre y se lanzó”, indicó el medio radial.

Por ahora, el cuerpo de Carlos David se encuentra en Medicina Legal a la espera del dictamen forense, mientras Fiscalía indaga las circunstancias de tiempo, modo y lugar de este hecho.

Así recuerdan sus amigos a Carlos David

En diálogo con El Espectador y con reserva de sus nombres para proteger su identidad, uno de los amigos más cercanos de Carlos David Ruiz, lo recuerda como una persona muy feliz y alegre. “Era un gran ser humano con toda la gente. Lo conocía hace 8 años. Fue uno de mis primeros amigos de la Universidad”.

Cuenta que Carlos era egresado de Administración de Empresas de la Universidad Javeriana y trabajaba en una compañía de seguros. “Cuando todo pasó, yo no estaba en Bogotá. Todo fue por el celular. Un amigo me preguntó si sabía donde estaba. Me dijo que no aparecía. Que se había perdido ayer saliendo del Baum. Y empezamos a preguntar voz a voz para ver si alguien sabía algo, pero nada. Él le había dado su celular a su amigo y fue el último que lo vio. Cuando se encontraron todos, les contó que Carlos había ido a otro lado. Entonces hicieron un barrido hasta donde les permitieron. Se quedaron hasta el final cuando no había más gente, pero les dijeron que se fueran”, relató.

Sobre las hipótesis de un aparente suicido, otro amigo del joven respondió. “No se pueden echar culpas de que le hicieron algo o él solo se tiró. Eso está en unos videos, pero lo único que creemos como amigos, es que la historia no está completa. Es difícil pensar que él se tiró a ese tanque que apenas le llegaba al hombro. ¿Estaba tapado el tanque? ¿Estaba roto? Son muchas preguntas. Necesitamos celeridad y honestidad en el caso”.

