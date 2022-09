El Espectador le explica lo que está pasando en Bogotá con la seguridad

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Intranquilidad. Esa fue la palabra que usó el brigadier general Carlos Triana, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, cuando Miguel Castellanos lo entrevistó esta semana para preguntarle sobre cómo leía a la ciudad que recibía, que ahora tiene la misión de proteger, que él mismo describe como una metrópoli en donde se concentra todo el poder público y que, cuando se aterriza entre quienes no viajamos en carro blindado ni con escoltas, requiere de un trabajo policial efectivo, inteligente y estratégico porque “cada una de las localidades tiene diferentes problemáticas” por enfrentar. Nos agobian las noticias de robos cada día, ya no son pocas las familias que tuvieron que enfrentar algún hecho violento de este tipo, también vemos videos en donde hombres con pistolas atracan a personas que van en sus carros particulares, no paran los casos de robos a quienes salen con sumas importantes de dinero de los bancos o casas de cambio y cuando las cosa no podría ser peor, empezamos a leer sobre el hallazgo de cuerpos embolsados en la capital de los colombianos. Así que este boletín está dedicado a explicar qué es lo que está pasando en Bogotá y por qué, más allá de la tan llamada percepción, se necesitan acciones contundentes para que quienes habitamos la ciudad más grande de Colombia, que más foráneos nacionales y extranjeros recibe, recupere la confianza de la ciudadanía. Dejaremos una serie de enlaces a los que recomendamos entrar para que se pueda entender mejor cada una de las aristas. Comencemos.

Kennedy: 12 homicidios en 31 días. Así tituló Miguel Castellanos un texto del 26 de septiembre de 2021 cuando retrataba una violenta realidad que se vivía en Bogotá. Una variable, tanto en ese momento como hoy, aparecía de manera constante cada vez que se registraban este tipo de hechos: tráfico de estupefacientes. Se venía hablando del Plan de Intervención y Acompañamiento a Bogotá, con el que la autoridad distrital, un mes atrás, buscaba impactar a seis localidades, incluyendo a esa, Kennedy. Y en medio de esta difícil situación, ya se nos había advertido como ciudadanía de una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo cuando se habló de presencia de grupos ilegales en diez localidades de la capital. ¿Cuáles? Autodefensas Gaitanistas, un frente urbano del Eln, disidentes de las extintas Farc, Águilas Negras, Los Paisas y Los Boyacos. ¿Dedicadas a qué? Homicidio, extorsión y restricciones de movilidad entre la ciudadanía (fronteras invisibles), detallaba en su informe periodístico la sección Bogotá de El Espectador.