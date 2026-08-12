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El grupo USAR de Bomberos de Bogotá que busca vidas tras el sismo

El equipo especializado llegó con 60 bomberos y seis toneladas de equipos para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
12 de agosto de 2026 - 11:46 a. m.
AME8082. CALI (COLOMBIA), 11/08/2026.- Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar, tras el terremoto de magnitud 7,4, este martes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
AME8082. CALI (COLOMBIA), 11/08/2026.- Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali rescatan a Diana Troncoso, de 31 años, quien permaneció atrapada entre los escombros de un edificio colapsado en el barrio Torres del Limonar, tras el terremoto de magnitud 7,4, este martes en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán
Foto: EFE - ERNESTO GUZMÁN JR

Carlos Esteban Rebolledo tiene 35 años y pasó varias horas atrapado bajo los restos de un edificio de seis pisos en una zona residencial de Cali y que colapsó por completo tras el temblor que sacudió al país la mañana del lunes 10 de agosto. Tras permanecer 20 horas inmóvil bajo toneladas de ruinas, la madrugada de este martes un equipo de Bomberos de Bogotá lo ubicó y lo sacó con vida . Lo que ocurrió no fue producto de la improvisación, sino de una capacidad que la capital viene construyendo desde 2017. Para este tipo de operaciones se creó...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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