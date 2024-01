El IDRD anuncia cierres de parques y escenarios por la calidad del aire

El barrio El Paraíso es de los más afectados tras los incendios en los cerros de Bogotá. Foto: El Espectador - Jose Vargas Esguerra

Conforme al último boletín de la Secretaría de Ambiente, debido a los incendios en los cerros, la calidad del aire de Bogotá sigue evidenciando un alto grado de contaminación. El Índice Bogotano de Calidad del Aire y Riesgo en Salud (Iboca) registra nivel de riesgo “alto” en las estaciones de Carvajal-Sevillana, Kennedy y Móvil Fontibón. Asimismo, 4 estaciones, concentradas en el oriente y noroccidente de la ciudad, reportan condiciones “regulares”.

Le puede interesar: Galán pide más apoyo al Gobierno para atender incendios forestales en Bogotá

La emergencia ambiental se mantendrá en la ciudad, en la medida en que el índice de calidad del aire no muestre un nivel de riesgo moderado, por más de 48 horas. Mientras esto no ocurra, la administración no tiene las condiciones para retirar las medidas restrictivas.

¡Cuidémonos tod@s!



Debido a los incendios que se presentan en Bogotá, los Caminos de los Cerros Orientales estarán cerrados temporalmente.



❌La Vieja

❌Guadalupe - Aguanoso

❌Santa Ana - La Aguadora

❌San Francisco - Vicachá pic.twitter.com/GJGOEvAdgk — Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) January 27, 2024

Es por eso que el IDRD informó que adicional a los Senderos de Monserrate y Pico de Águila, los escenarios y parques que se mantienen cerrados de manera preventiva, mientras esté en vigencia la alerta ambiental, son:

Laureles Naranjos (Bosa) Código 07-035

Timiza Sector Villa del Río (Bosa) Código 07-036

Timiza (Kennedy) Código 08-219

Autopista Sur - Pavco (Kennedy) Código 07-152

El Río San José de Maryland (Bosa) Código 07-164

Clarelandia (Bosa) Código 07-163

La Palestina (Bosa) Código 07-165

El Recreo (Bosa) Código 07-260

La Esperanza (Bosa) Código 07-273

Tibanica (Bosa) Código 07-274

Porvenir (Bosa) Código 07-391

Campo Verde (Bosa) Código 07-436

Patio Bonito (Kennedy) Código 08-034

San Ignacio (Kennedy) Código 08-791

Marsella (Kennedy) Código 08-066

La Igualdad (Kennedy) Código 08-212

Tintal (Kennedy) Código 08-109

Dindalito (Kennedy) Código 08-144

Castilla (Kennedy) Código 08-200

Cayetano Cañizales (Kennedy) Código 08-241

La Amistad (Kennedy) Código 08-355

Gilma Jimenez, antes Las Margaritas -RCN (Kennedy) Código 08-552

Estadio de Techo (Kennedy) Código 08-554

Nuevo Muzu (Tunjuelito) Código 06-017

Parque Zona Franca (Fontibón) Código 09-125

Sendero de Monserrate (Santa Fe) Código 03-035

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-058

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-188

Arborizadora Alta (Ciudad Bolívar) Código 19-229

Candelaria La Nueva (Ciudad Bolívar) Código 19-189

Sierra Morena (Ciudad Bolívar) Código 19-190

La Joya (Ciudad Bolívar) Código 19-349

Meissen (Ciudad Bolívar) Código 19-230

Estancia (Ciudad Bolívar) Código 19-231

Illimany (Ciudad Bolívar) Código 19-346

Buena Vista Porvenir (Ciudad Bolívar) Código 19-347

Taller El Ensueño (Ciudad Bolívar) Código 19-348

Altos de la Estancia (Ciudad Bolívar) Código 19-756

Mirador de Illimany (Ciudad Bolívar) Código 19-788

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.