Bogotá recibió importante reconocimiento internacional por su gestión de los datos

La capital del país recibió un nuevo reconocimiento en el campo de la gestión pública. En esta oportunidad, Bogotá recibió la calificación de oro, máxima en la categoría, por parte de Results for América y Bloomberg Philanthropies. La organización, a través del What Work Cities, resaltó la labor en la gestión de los datos y la información por parte de los tomadores de decisiones. del Distrito.

La certificación internacional se logró gracias al trabajo que la administración adelantó con la Alta Consejería Distrital de TIC, mediante la cual se elaboró un esquema de trabajo para usar la información de manera eficiente en la gobernanza de la urbe. Este trabajo, que se viene adelantando desde 2022, fue compartido en What Work Cities, quien al analizar el trabajo y los resultados obtenidos, decidió conferir el galardón.

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que “este reconocimiento valida el esfuerzo que el distrito realiza para que, a través de la tecnología, los datos y la innovación, se modernice la operación de las entidades públicas y se mejore la calidad de vida de la población”. Y agregó “ahora la ciudad integrará un grupo exclusivo en Latinoamérica con la Certificación Oro, sumándose a Fortaleza (Brasil) y Buenos Aires (Argentina). De esta manera, nos comprometemos a seguir trabajando por el aprovechamiento de los datos”.

Asimismo, Rochelle Haynes, directora de What Works Cities y Results for América, destacó a Bogotá como “líder en gestión de datos, la cual involucra a las partes interesadas en políticas de Gobernanza de Datos. Este es el tipo de ejemplos de ciudades que queremos en nuestra red para mostrar realmente lo que significa no solo recopilar datos, sino ponerlos en práctica para mejorar la vida de sus habitantes”.

Los encargados de evaluar la ciudad para otorgar el reconocimiento tuvieron en cuenta 43 criterios que abarcaron las políticas públicas en cuestiones de genero y equidad, formuladas y ejecutadas en los últimos años. Algunos de los proyectos analizados fueron:

Manzanas del Cuidado: actualmente, Bogotá cuenta con 21 espacios liderados por la Secretaría Distrital de la Mujer, en los cuales más de 546.000 cuidadoras y cuidadores han participado en actividades lúdicas, recreativas, educativas y de entretenimiento mientras personal capacitado cuida a sus familiares. Durante el 2023, el Laboratorio de Innovación Pública de Bogotá - iBO implementó una serie de herramientas a través de dos chatbots: el primero, para optimizar el registro de las y los cuidadores; y otro para prestadores de servicios, quienes llevan el control de la participación en clases, cursos y dinámicas. A la fecha han sido más de 2.100 registros de cuidadoras y 7.200 asistencias en 214 clases. Ángel Silva, instructor de la Manzana del Cuidado de Bosa, destaca que “frente a los registros, el cambio es significativo porque nos permite ahorrar tiempo, los usuarios están felices porque ya no se les piden muchos datos en el proceso y pueden tomar su clase más rápido”.

Videoanalítica para movilidad: el proyecto brinda un análisis en tiempo real de elementos en movimiento que permite conocer el volumen de tráfico en zonas específicas y así mismo, llevar un control de más de 50 mil actores viales antes no identificados como ciclistas y peatones. De esta manera se respalda la toma de decisiones informada para un desarrollo urbano más eficiente y orientado al bienestar de la comunidad.

Centro de Gobierno: a través de una solución digital, se gestionan integralmente los datos e información de la capital, se optimizan los tiempos de reporte y presentación de los resultados con herramientas de actualización automática, lo cual permite llevar un debido seguimiento a los proyectos en ejecución de las entidades y también generar un proceso articulador de acompañamiento y apoyo a proyectos estratégicos.

Red de Monitoreo de Calidad del Aire: es un sistema de vigilancia con 19 estaciones y 25 microsensores que permiten identificar, de manera oportuna y en tiempo real, los niveles de concentración de material particulado y contaminante en el aire.

