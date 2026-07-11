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El laberinto para negociar el lote del Remanso I donde 96 familias podrían perder su casa

Dos meses llevan el Distrito y la empresa de transporte dueña del lote en un tire y afloje para tasar el valor del terreno. Mientras tanto, las familias de este barrio de Bosa continúan en zozobra, pues la orden de desalojarlos solo fue aplazada.

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María Angélica García Puerto
María Angélica García Puerto
11 de julio de 2026 - 12:30 a. m.
El freno en el pedal también está en una deuda que tiene Sotrandes por la falta de pago del impuesto predial desde 2016 y donde el pasivo ya suma COP 1.145 millones. Sin esto, tampoco se podría hacer la transferencia del terreno.
El freno en el pedal también está en una deuda que tiene Sotrandes por la falta de pago del impuesto predial desde 2016 y donde el pasivo ya suma COP 1.145 millones. Sin esto, tampoco se podría hacer la transferencia del terreno.
Foto: Archivo particular

Este viernes, varios habitantes de un barrio al sur de la ciudad se concentraron en la Plaza de Bolívar y la carrera décima para defender sus viviendas. Uno de los que participó fue Duván Gaitán, quien vive junto a su mamá en el sector El Remanso I desde hace 15 años.

Como sus vecinos, quienes también contaron su historia a...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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