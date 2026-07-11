El laberinto para negociar el lote del Remanso I donde 96 familias podrían perder su casa

El freno en el pedal también está en una deuda que tiene Sotrandes por la falta de pago del impuesto predial desde 2016 y donde el pasivo ya suma COP 1.145 millones. Sin esto, tampoco se podría hacer la transferencia del terreno. Foto: Archivo particular

Este viernes, varios habitantes de un barrio al sur de la ciudad se concentraron en la Plaza de Bolívar y la carrera décima para defender sus viviendas. Uno de los que participó fue Duván Gaitán, quien vive junto a su mamá en el sector El Remanso I desde hace 15 años.

Como sus vecinos, quienes también contaron su historia a...