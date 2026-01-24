Logo El Espectador
El mercado de útiles escolares que sobrevive al cierre de colegios en Bogotá

La educación en el país atraviesa una transformación estructural: hay menos niños naciendo y, por ende, menos estudiantes en las aulas, especialmente en el sector privado, donde las instituciones han optado por cerrar. Un cambio inminente que también está redibujando por completo la industria de los útiles escolares.

María Angélica García Puerto
24 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
En Bogotá entre 2023 y 2026, 134 colegios privados cerraron, de los cuales 35 dejaron de prestar sus servicios este año.
35 colegios privados en Bogotá cerraron este año. Así lo informó la Mesa de Rectores de Colegios Privados en la capital, bajo la justificación del inesperado 23% del alza del salario mínimo que afecta directamente la operación y nómina de personal docente y administrativo. De ahí que, advirtieron, 100 colegios de barrio que tienen ahora menos de 30 estudiantes, podrían también clausurar sus servicios durante este 2026.

Por si fuera poco, la disminución en el número de estudiantes matriculados también se relaciona con el acelerado cambio...

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
