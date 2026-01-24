El mercado de útiles escolares que sobrevive al cierre de colegios en Bogotá

En Bogotá entre 2023 y 2026, 134 colegios privados cerraron, de los cuales 35 dejaron de prestar sus servicios este año. Foto: Gustavo Torrijos

35 colegios privados en Bogotá cerraron este año. Así lo informó la Mesa de Rectores de Colegios Privados en la capital, bajo la justificación del inesperado 23% del alza del salario mínimo que afecta directamente la operación y nómina de personal docente y administrativo. De ahí que, advirtieron, 100 colegios de barrio que tienen ahora menos de 30 estudiantes, podrían también clausurar sus servicios durante este 2026.

Por si fuera poco, la disminución en el número de estudiantes matriculados también se relaciona con el acelerado cambio...