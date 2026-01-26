Logo El Espectador
26 de enero de 2026 - 11:00 p. m.

El mercado de útiles escolares sobrevive al cierre de colegios en Bogotá

La educación en el país atraviesa una transformación estructural: hay menos niños naciendo y, por ende, menos estudiantes en las aulas, especialmente en el sector privado, donde las instituciones han optado por cerrar. Un cambio inminente que también está redibujando por completo la industria de los útiles escolares.

María Angélica García Puerto

Richard Alberto León Muñoz

