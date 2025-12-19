Logo El Espectador
“El metro nos complementa, no nos reemplaza”: María Fernanda Ortiz, gerente de TM

El sistema de transporte masivo cumple 25 años moviendo y creciendo de la mano de los bogotanos. Hoy, con una población que suma casi ocho millones de habitantes y enfrenta nuevos retos. El Espectador habló con la gerente sobre el presente y el futuro de Transmilenio.

Miguel Ángel Vivas Tróchez
19 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras un año atravesado por obras, bloqueos y alta presión operativa, Transmilenio (TM) llega a sus 25 años como el eje del transporte público en Bogotá.

Conversamos con su gerente general, María Fernanda Ortiz, para hacer un balance de 2025, explicar los principales retos del sistema, el debate por la tarifa, la evasión y entender cuál será el papel del sistema masivo en la ciudad multimodal que se consolida con la llegada del metro, nuevas troncales, cables y flota eléctrica.

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
