“El metro nos complementa, no nos reemplaza”: María Fernanda Ortiz, gerente de TM

María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Tras un año atravesado por obras, bloqueos y alta presión operativa, Transmilenio (TM) llega a sus 25 años como el eje del transporte público en Bogotá.

Conversamos con su gerente general, María Fernanda Ortiz, para hacer un balance de 2025, explicar los principales retos del sistema, el debate por la tarifa, la evasión y entender cuál será el papel del sistema masivo en la ciudad multimodal que se consolida con la llegada del metro, nuevas troncales, cables y flota eléctrica.

