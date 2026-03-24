El nuevo esquema que redefinirá las tarifas en acueducto y alcantarillado

Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua en temporada de racionamiento por sectores Foto: El Espectador - José Vargas

El Gobierno Nacional presentó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, que empezará a regir a mediados de año. El documento redefine la metodología para calcular los costos de estos servicios públicos en el país y marca el inicio de una nueva etapa en su regulación. El modelo, diseñado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), reemplazará el esquema vigente desde 2014 y fija nuevas reglas que, sin entrar en vigencia, ya generan críticas de expertos y asociaciones de usuarios.

Así se calculará la tarifa

Segú...