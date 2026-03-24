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El nuevo esquema que redefinirá las tarifas en acueducto y alcantarillado

Aunque no implica alzas inmediatas, el nuevo marco tarifario de servicios públicos cambia la fórmula con la que se calcularán los costos que tendrán que pagar los usuarios.

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Camilo Tovar Puentes y María Angélica García Puerto
24 de marzo de 2026 - 11:57 p. m.
Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua en temporada de racionamiento por sectores
Cierre de válvulas del Acueducto para los cortes de agua en temporada de racionamiento por sectores
Foto: El Espectador - José Vargas

El Gobierno Nacional presentó el nuevo marco tarifario para los servicios de acueducto y alcantarillado, que empezará a regir a mediados de año. El documento redefine la metodología para calcular los costos de estos servicios públicos en el país y marca el inicio de una nueva etapa en su regulación. El modelo, diseñado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), reemplazará el esquema vigente desde 2014 y fija nuevas reglas que, sin entrar en vigencia, ya generan críticas de expertos y asociaciones de usuarios.

Así se calculará la tarifa

Segú...

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
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