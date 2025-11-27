El nuevo plan que busca saldar una deuda histórica con el río Bogotá

Entidades regionales firmaron un acuerdo por COP 60.000 millones para proteger las cuencas alta y media del río. Foto: CAR

Hablar hoy del río Bogotá, y de cualquier intento por protegerlo y descontaminarlo, exige partir de una verdad incómoda: la región se planeó, y ha vivido durante décadas, a espaldas del agua que la sostiene. La deuda histórica que la región tiene con uno de sus afluentes más importantes es tal, que pese a los intentos, mesas técnicas y estrategias de cooperación para garantizar su protección, el río Bogotá sigue siendo sinónimo de suciedad y desamparo.

En ese escenario crítico, la CAR y la RAP-E (Región Administrativa y de Planificación...