Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El nuevo plan que busca saldar una deuda histórica con el río Bogotá

Dos entidades regionales firmaron un acuerdo por COP 60.000 millones para proteger las cuencas alta y media del río. El trabajo mancomunado con la comunidad aledaña es el eje central de la estrategia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
28 de noviembre de 2025 - 12:44 a. m.
Entidades regionales firmaron un acuerdo por COP 60.000 millones para proteger las cuencas alta y media del río.
Entidades regionales firmaron un acuerdo por COP 60.000 millones para proteger las cuencas alta y media del río.
Foto: CAR

Hablar hoy del río Bogotá, y de cualquier intento por protegerlo y descontaminarlo, exige partir de una verdad incómoda: la región se planeó, y ha vivido durante décadas, a espaldas del agua que la sostiene. La deuda histórica que la región tiene con uno de sus afluentes más importantes es tal, que pese a los intentos, mesas técnicas y estrategias de cooperación para garantizar su protección, el río Bogotá sigue siendo sinónimo de suciedad y desamparo.

En ese escenario crítico, la CAR y la RAP-E (Región Administrativa y de Planificación...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias

Noticias Bogotá hoy

Noticias de Bogotá

Servicios

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.