Parque Jaime Duque: programación especial para vivir la Navidad del 6 al 8 de diciembre

Mientras avanza la temporada decembrina, el Parque Jaime Duque presentó su agenda oficial de actividades para este fin de semana del 6 al 8 de diciembre. Charlas, recorridos guiados, funciones de títeres, arte, biodiversidad, música y espacios culturales conforman la oferta, diseñada para convertirse en un plan familiar ideal en plena época navideña.

Aunque esta programación no incluye un espectáculo navideño central, sí reúne una serie de actividades temáticas que dialogan con la temporada: propuestas culturales, experiencias educativas, recorridos patrimoniales y espacios artísticos que resaltan la biodiversidad y las tradiciones del país.

A continuación, la agenda detallada para quienes planean visitar el parque durante esta temporada.

6 de diciembre: la Navidad se encuentra con la naturaleza

El sábado 6 de diciembre abre la programación con una serie de actividades que conectan la temporada navideña con la biodiversidad del país. A las 2:00 p. m., en el Gran Mapa de Colombia, ubicado en el Paseo de la Cultura, junto al aviario, se realizará la charla Colombia, paraíso biocultural, un espacio de divulgación que explora la riqueza natural y cultural del territorio.

A las 3:30 p. m. inicia el recorrido guiado Herencia Navideña en el Ciclorama de la Independencia, en el segundo piso del Taj Mahal, una actividad que permite conocer la tradición navideña del país a través del patrimonio cultural. Finalmente, a las 4:30 p. m., en el espacio Pequeños Gigantes del Taj Mahal, se llevará a cabo la charla El correo de los artrópodos: bichos en Navidad, una aproximación educativa a los insectos y su rol en los ecosistemas durante esta época del año.

7 de diciembre: un día de arte, recorridos y experiencias navideñas

La jornada del domingo 7 de diciembre presenta una agenda más amplia, pensada para familias y visitantes que buscan planes culturales antes de las velitas. A las 11:00 a. m., en el Área de Contacto Ambiental del Bioparque Wakatá, se realizará BiodiversArte: huellas de Navidad, una actividad participativa que mezcla arte y conservación.

A la 1:00 p. m., el Restaurante Barbacoa ofrecerá una Experiencia Navideña con ambientación temática. Más tarde, a las 2:00 p. m., vuelve la charla Colombia, paraíso biocultural en el Gran Mapa de Colombia, seguida a las 2:30 p. m. por la función de títeres El viaje de Santi (Un regalo para Navidad) en el Teatro de Títeres del Bioparque.

La tarde continúa a las 3:30 p. m. con una nueva sesión del recorrido guiado Herencia Navideña en el Ciclorama de la Independencia. A las 4:00 p. m., el edificio El Cóndor abre otra Experiencia Navideña, y a las 4:30 p. m., en Pequeños Gigantes, se repite la charla El correo de los artrópodos: bichos en Navidad.

8 de diciembre: una jornada corta con enfoque ambiental y artístico

El lunes 8 de diciembre, día festivo, la programación inicia nuevamente a las 11:00 a. m. con BiodiversArte: huellas de Navidad en el Área de Contacto Ambiental del Bioparque Wakatá, una actividad ideal para familias con niños pequeños.

En la tarde, a las 2:30 p. m., el Teatro de Títeres del Bioparque presentará una nueva función de El viaje de Santi (Un regalo para Navidad), una obra que combina narración, personajes y una historia navideña dirigida al público infantil.

El parque opera con su estructura de tarifas tradicional, disponible también en su página oficial:

Experiencia Legado: $69.000

Legado Infantil: $63.000 (niños entre 86 y 120 cm de estatura)

Legado Dorado: $63.000 (adultos mayores de 70 años)

Ingreso gratuito: niños hasta 85 cm

Atracciones especiales: Tren de los Andes o Ecobicicletas tienen un costo adicional de $14.000 cada una.

Las entradas pueden adquirirse directamente en la página web parquejaimeduque.com, en la sección de boletería, o en las taquillas del parque según disponibilidad.

La programación de este año no solo trae actividades temáticas; propone una Navidad en contacto con el medioambiente. Entre títeres, charlas, recorridos patrimoniales y experiencias sensoriales, el parque busca recordar que las celebraciones también pueden ser una oportunidad para reconectar con la naturaleza y con la riqueza cultural del país.

El parque recomienda llegar temprano, hidratarse bien durante la visita, verificar previamente los horarios de cada actividad y usar calzado cómodo para los recorridos.

