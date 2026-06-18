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El plan de facilitar la formalización de construcciones sin licencia en Bogotá

El Distrito propone reducir la compensación asociada a la legalización de edificaciones, dinero que se usa para generar espacio público. El objetivo, dicen, es disminuir los desistimientos y permitir que más propietarios culminen el trámite.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
18 de junio de 2026 - 10:37 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es común que en algunos barrios de Bogotá las familias amplíen sus casas y, sin licencia de construcción, agreguen una o dos plantas para habilitar nuevos apartamentos para valorizar su propiedad, generar ingresos o simplemente independizar a uno de sus miembros. Pero también lo es que, al querer legalizar la obra, para evitar sanciones, vender o tener escrituras individuales por piso, muchas desisten al encontrarse con un gran obstáculo: el alto costo de la compensación que le deben pagar al Distrito.

Ante esto, y para disminuir los...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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