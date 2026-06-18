El plan de facilitar la formalización de construcciones sin licencia en Bogotá

Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Es común que en algunos barrios de Bogotá las familias amplíen sus casas y, sin licencia de construcción, agreguen una o dos plantas para habilitar nuevos apartamentos para valorizar su propiedad, generar ingresos o simplemente independizar a uno de sus miembros. Pero también lo es que, al querer legalizar la obra, para evitar sanciones, vender o tener escrituras individuales por piso, muchas desisten al encontrarse con un gran obstáculo: el alto costo de la compensación que le deben pagar al Distrito.

Ante esto, y para disminuir los...