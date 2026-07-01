El plan para salvar el Cementerio Central de Bogotá: habrá expansión y nuevos usos

Exposición de la artista Beatriz González ubicada en el Cementerio Central Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La cultura de la muerte está cambiando, así como los rituales; el misticismo que rodea las tumbas históricas, y los oficios alrededor de los cementerios. Mientras en otras ciudades como Buenos Aires (Argentina) conservan la riqueza cultural y arquitectónica de sus cementerios, en Bogotá algunos mausoleos están punto de desboronarse, situación que no debería ocurrir en un monumento nacional como el Cementerio Central.

Por ello es relevante que, luego de 30 años de análisis, finalmente la Nación y el Distrito llegaron a un acuerdo, que permitió...