El primer angiógrafo de la red pública está en el sur: solo hay tres en Latinoamérica

Primer angiógrafo de alta tecnología para la salud pública capitalina. Foto: Juan Camilo Parra

En un barco proveniente de Alemania arribó el primer angiógrafo de la red pública hospitalaria de Bogotá. Este es un dispositivo que en la ciudad estaba disponible únicamente en algunos hospitales privados. Antes de su llegada al país, los pacientes con patologías cerebro-cardiovasculares debían ser remitidos a otras instituciones, lo que implicaba trámites administrativos, demoras en la atención y posibles afectaciones en el pronóstico clínico.

