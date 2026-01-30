Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El primer angiógrafo de la red pública está en el sur: solo hay tres en Latinoamérica

Después de años de trámite y búsqueda de financiación, a la red pública llegó el primer angiógrafo de alta tecnología con el que la ciudad avanza en la atención cerebrovascular.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
30 de enero de 2026 - 11:30 p. m.
Primer angiógrafo de alta tecnología para la salud pública capitalina.
Primer angiógrafo de alta tecnología para la salud pública capitalina.
Foto: Juan Camilo Parra

En un barco proveniente de Alemania arribó el primer angiógrafo de la red pública hospitalaria de Bogotá. Este es un dispositivo que en la ciudad estaba disponible únicamente en algunos hospitales privados. Antes de su llegada al país, los pacientes con patologías cerebro-cardiovasculares debían ser remitidos a otras instituciones, lo que implicaba trámites administrativos, demoras en la atención y posibles afectaciones en el pronóstico clínico.

Le puede interesar:

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Bogotá

secretaria salud

Salud

Servicios públicos

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación

 

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.