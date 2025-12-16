El proceso penal contra jóvenes por vandalismo que generó choque en tipificación del delito

Once jóvenes fueron capturados, entre ellos una mujer, e imputados por al menos 8 delitos. / Cortesía Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Once jóvenes fueron capturados e imputados por la Fiscalía por presuntamente planear y ejecutar al menos 12 actos vandálicos en diferentes sectores de la ciudad entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Sin embargo, cuatro congresistas del oficialismo piden garantías en el proceso penal y el derecho a que enfrenten el proceso en libertad. ¿Cuáles son las razones?

El 12 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho,...