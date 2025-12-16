Logo El Espectador
El proceso penal contra jóvenes por vandalismo que generó choque en tipificación del delito

Cuatro congresistas del Pacto Histórico solicitaron garantías en el proceso penal contra 11 personas capturadas por hechos que enmarcan actos vandálicos en la ciudad. El alcalde Galán defiende la investigación y los delitos imputados.

María Angélica García Puerto
16 de diciembre de 2025 - 12:00 p. m.
Once jóvenes fueron capturados, entre ellos una mujer, e imputados por al menos 8 delitos. / Cortesía
Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Once jóvenes fueron capturados e imputados por la Fiscalía por presuntamente planear y ejecutar al menos 12 actos vandálicos en diferentes sectores de la ciudad entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Sin embargo, cuatro congresistas del oficialismo piden garantías en el proceso penal y el derecho a que enfrenten el proceso en libertad. ¿Cuáles son las razones?

El 12 de diciembre, el alcalde Carlos Fernando Galán; el secretario de Seguridad, César Restrepo y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Giovanni Cristancho,...

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
