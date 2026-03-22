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El renacer del Bronx en un café: historia de Beto, Lizeth y el local que rompió una estética

El Café Renacer Vronx60 está ubicado en el corazón de un sector que alguna vez fue sinónimo de violencia y drogadicción. Sus entusiastas creadores buscan insertar la cultura cafetera de especialidad entre los rezagos de un pasado cuyos ecos todavía resuenan en los barrios Voto Nacional y Santa Inés.

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Juan Camilo Parra
Juan Camilo Parra
22 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
La historia del Café del Renacer Vronx 60, un relato que da cuenta de un episodio traumático para Bogotá y un renacer en medio de las cenizas.
La historia del Café del Renacer Vronx 60, un relato que da cuenta de un episodio traumático para Bogotá y un renacer en medio de las cenizas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Beto es un hombre que habla con analogías y metáforas. Un pulpo, un pez saltando de un árbol, una semilla germinando de las cenizas, postales a blanco y negro. Estas son algunas de las imágenes que evoca mientras intenta resumir la historia de cómo llego a la descabellada idea de abrir el primer café de especialidad en el corazón de una de las zonas más estigmatizadas del centro de la capital colombiana: el Bronx. “Descabellada” porque su café, escogido a mano y traído de varios rincones del país, vale lo de tres tintos en un sector donde...

Juan Camilo Parra

Por Juan Camilo Parra

Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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