El renacer del Bronx en un café: historia de Beto, Lizeth y el local que rompió una estética

La historia del Café del Renacer Vronx 60, un relato que da cuenta de un episodio traumático para Bogotá y un renacer en medio de las cenizas. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Beto es un hombre que habla con analogías y metáforas. Un pulpo, un pez saltando de un árbol, una semilla germinando de las cenizas, postales a blanco y negro. Estas son algunas de las imágenes que evoca mientras intenta resumir la historia de cómo llego a la descabellada idea de abrir el primer café de especialidad en el corazón de una de las zonas más estigmatizadas del centro de la capital colombiana: el Bronx. “Descabellada” porque su café, escogido a mano y traído de varios rincones del país, vale lo de tres tintos en un sector donde...