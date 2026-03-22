El renacer del Bronx en un café: historia de Beto, Lizeth y el local que rompió una estética

La historia del Café del Renacer Vronx 60, un relato que da cuenta de un episodio traumático para Bogotá y un renacer en medio de las cenizas.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Beto es un hombre que habla con analogías y metáforas. Un pulpo, un pez saltando de un árbol, una semilla germinando de las cenizas, postales a blanco y negro. Estas son algunas de las imágenes que evoca mientras intenta resumir la historia de cómo llego a la descabellada idea de abrir el primer café de especialidad en el corazón de una de las zonas más estigmatizadas del centro de la capital colombiana: el Bronx. “Descabellada” porque su café, escogido a mano y traído de varios rincones del país, vale lo de tres tintos en un sector donde...
Por Juan Camilo Parra
Periodista egresado de la Universidad Externado de colombia con experiencia en cubrimiento de orden público en Bogotá.jparra@elespectador.com
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