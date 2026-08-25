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¿Escombros o materia prima? La minería urbana en la Primera Línea del Metro de Bogotá

Con la obra entrando en su etapa final, Metro deberá acelerar el aprovechamiento de materiales: hoy reutiliza cerca del 7,5 %, pero la meta ronda el 30 %, mientras persisten alertas ambientales y dudas sobre cómo se están contabilizando los residuos.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
25 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Las obras finales de vías, andenes y espacio público serán claves para aumentar la reutilización de materiales generados por la construcción de la Línea 1.
Las obras finales de vías, andenes y espacio público serán claves para aumentar la reutilización de materiales generados por la construcción de la Línea 1.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La Primera Línea del Metro de Bogotá entra en su recta final con un desafío que va más allá de terminar estaciones, viaductos y recibir trenes: qué hacer con las toneladas de residuos de construcción y demolición que genera la obra. La Empresa Metro asegura que, a la fecha, los trabajos han generado unos 2,9 millones de toneladas y que actualmente cerca del 7,5 % se ha reutilizado. Sin embargo, el proyecto debe acercarse al 30 % del total generado antes de finalizar el contrato.

El desafío está en la mira de la...

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Por Redacción Bogotá

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