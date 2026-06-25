El río Bogotá mejora, pero las deudas ambientales ralentizan su recuperación

Impacto de las curtiembres en en río Bogotá a la altura de Villa Pinzón Foto: CAR Cundinamarca

Durante buena parte del siglo XX, la salud del río Bogotá fue el precio silencioso y abominable que se tuvo que pagar por el crecimiento de la capital. Mientras la ciudad se expandía por todos los puntos cardinales y los municipios de la Sabana multiplicaban su población, el cauce se convirtió en el destino final de las aguas residuales domésticas, los vertimientos industriales, y los desechos de una región que creció mucho más rápido que su infraestructura ambiental. Décadas después, esa historia empieza a mostrar algunos cambios, aunque...