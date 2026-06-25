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El río Bogotá mejora, pero las deudas ambientales ralentizan su recuperación

Cinco años de indicadores ambientales muestran que el río Bogotá comienza a responder a las inversiones en saneamiento, pero su recuperación sigue siendo frágil. Mientras algunas fuentes de contaminación disminuyen, las grandes obras siguen en veremos.

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Miguel Ángel Vivas Tróchez
Miguel Ángel Vivas Tróchez
25 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Impacto de las curtiembres en en río Bogotá a la altura de Villa Pinzón
Impacto de las curtiembres en en río Bogotá a la altura de Villa Pinzón
Foto: CAR Cundinamarca

Durante buena parte del siglo XX, la salud del río Bogotá fue el precio silencioso y abominable que se tuvo que pagar por el crecimiento de la capital. Mientras la ciudad se expandía por todos los puntos cardinales y los municipios de la Sabana multiplicaban su población, el cauce se convirtió en el destino final de las aguas residuales domésticas, los vertimientos industriales, y los desechos de una región que creció mucho más rápido que su infraestructura ambiental. Décadas después, esa historia empieza a mostrar algunos cambios, aunque...

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Por Miguel Ángel Vivas Tróchez

Periodista egresado de la Universidad Externado de Colombia interesado en Economía, política y coyuntura internacional.juvenalurbino97 mvivas@elespectador.com
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