El secuestro repunta: mutaciones y desafíos para frenarlo

Foto: Jonathan Bejarano

En Colombia el secuestro nunca se fue del todo. Lo que ocurre este año lo confirma y obliga a mirar de frente un problema que vuelve a crecer. Entre enero y julio de 2025, la Policía Nacional registró 256 casos, un aumento del 57,1 % frente al mismo periodo de 2024, cuando hubo 160. Este repunte rompe la breve disminución que se registró entre 2023 y 2024, cuando los casos pasaron de 338 a 313, y se suma a la tendencia al alza que se mantuvo entre 2021 y 2023.

