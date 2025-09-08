No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El secuestro repunta: mutaciones y desafíos para frenarlo

Entre enero y julio de 2025, el secuestro creció un 57,1 %. Hoy es un delito más urbano, sus autores se han multiplicado y predomina la modalidad extorsiva.

Andrés Cajiao
08 de septiembre de 2025 - 02:00 a. m.
El secuestro repunta: mutaciones y desafíos para frenarlo
Foto: Jonathan Bejarano

En Colombia el secuestro nunca se fue del todo. Lo que ocurre este año lo confirma y obliga a mirar de frente un problema que vuelve a crecer. Entre enero y julio de 2025, la Policía Nacional registró 256 casos, un aumento del 57,1 % frente al mismo periodo de 2024, cuando hubo 160. Este repunte rompe la breve disminución que se registró entre 2023 y 2024, cuando los casos pasaron de 338 a 313, y se suma a la tendencia al alza que se mantuvo entre 2021 y 2023.

LEA:

Por Andrés Cajiao

Conoce más

Temas recomendados:

Especial secuestro en Colombia

Secuestro en Colombia

Seguridad

 

micorriza(d243q)Hace 53 minutos
"De no hacerlo con la decisión que se hizo en décadas pasadas, será un flagelo que, de nuevo, se podría salir de control"---- "Decisión" que costó la vida de 6402 inocentes y miles de hectáreas despojadas a campesinos...
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar