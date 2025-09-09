No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Bogotá
El silenciado asesinato de Cristian Hernández, a cinco años del 9s

El Espectador conoció la decisión de la Procuraduría, que sancionó a un teniente de la Policía, por no auxiliar al joven. Para su familia, no es justicia hasta tanto se responsabilice las cadenas de mando de esa noche.

María Angélica García Puerto
09 de septiembre de 2025 - 11:00 a. m.
Cristian Hernández iba trabajando como domiciliario cuando fue asesinado con un tiro de gracia por parte de la Policía.
Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

A través de un en vivo, que veía en su celular, Lina Hernández Yara fue testigo de cómo su hermano Cristian Hernández, agonizaba cerca al CAI del Verbenal, en la caótica noche del 9 de septiembre de 2020. Nadie lo auxilió. A cinco años del trágico hecho, se intuye que el responsable de darle un tiro de gracia fue un uniformado, pero no se sabe quién. Eso sí, la Procuraduría absolvió a los altos mandos policiales, encargados de la operación para controlar los disturbios, en la que murió Hernández. Impunidad es lo que siente esta familia que...

María Angélica García Puerto

Por María Angélica García Puerto

Cubre temas de seguridad, primera infancia, educación, movilidad, derechos humanos y género.@_amariag
