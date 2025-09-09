El silenciado asesinato de Cristian Hernández, a cinco años del 9s

Cristian Hernández iba trabajando como domiciliario cuando fue asesinado con un tiro de gracia por parte de la Policía. Foto: Ilustración: Jonathan Bejarano

A través de un en vivo, que veía en su celular, Lina Hernández Yara fue testigo de cómo su hermano Cristian Hernández, agonizaba cerca al CAI del Verbenal, en la caótica noche del 9 de septiembre de 2020. Nadie lo auxilió. A cinco años del trágico hecho, se intuye que el responsable de darle un tiro de gracia fue un uniformado, pero no se sabe quién. Eso sí, la Procuraduría absolvió a los altos mandos policiales, encargados de la operación para controlar los disturbios, en la que murió Hernández. Impunidad es lo que siente esta familia que...