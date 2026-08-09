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El sonido que abrió el camino al fútbol para ciegos

Tras perder la vista a los siete años, Luis Antonio Castañeda ideó un balón que les permitió a las personas ciegas jugar fútbol. Medio siglo después, su invento sigue sonando y transformando vidas.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
09 de agosto de 2026 - 08:00 p. m.
De un balón plástico lleno de latas a uno con seis cámaras sonoras. Alejandro Castañeda sostiene un modelo Lucasten. / El Espectador
De un balón plástico lleno de latas a uno con seis cámaras sonoras. Alejandro Castañeda sostiene un modelo Lucasten. / El Espectador
Foto: El Espectador

Antes de que alguien corra, reciba un pase o marque un gol... Incluso, antes de empezar el partido hay un sonido que resume el ritual: un cascabeleo suave atraviesa la chancha, permitiéndoles a los fubolistas ciegos saber por dónde va el balón. Ese sonido, que hoy recorre canchas en el mundo, curiosamente rodó por primera vez en Bogotá. Y detrás está la historia de Luis Antonio Castañeda Tenjo, un abogado, líder deportivo y fanático del fútbol, quien luego de perder la visión en un accidente, se propuso resolver una pregunta: ¿cómo seguir...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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