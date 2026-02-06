Logo El Espectador
Bogotá
06 de febrero de 2026 - 06:00 p. m.

El último banquete del Palacio del Colesterol: el fin de una tradición

El recinto que durante décadas albergó uno de los restaurantes de fritanga más emblemáticos de la ciudad cerrará sus puertas para dar paso a las obras del nuevo Campín. Así lo despidieron los aficionados y vendedores en su último día.

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Miguel Ángel Vivas Tróchez

Juan Camilo Parra

Juan Camilo Parra

Catalina Mesa Urquijo

Catalina Mesa Urquijo

