David Silva Prada: ‘Mis pilares serán la cultura, las artes y la reindustrialización’

David Silva Prada, actor y candidato al Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

El Espectador dará a conocer las propuestas de los candidatos al Concejo de Bogotá. Estas son las de David Silva Prada, candidato por el partido Dignidad y Compromiso, quien, con su experiencia en la industria cultural, busca convertirla en un pilar fundamental para el desarrollo y la generación de riqueza en la capital del país.

Si es candidato al Concejo de Bogotá y desea participar en esta sección, puede conocer más detalles aquí.

Cuéntenos un poco de su trayectoria

Soy actor, músico, productor y empresario. Desempeñé el cargo de consejero cultural en la Fundación Agenda Colombia y ahora busco ser candidato al Concejo de Bogotá para el periodo 2024-2028.

¿Por qué quiere ser concejal de Bogotá?

Porque creo que el impulso de la cultura y la generación de riqueza a través de las Mypimes (micro, pequeñas y medianas empresas) son el camino para devolverle la dignidad a los bogotanos y bogotanas.

¿A quién apoya a la alcaldía?

Jorge Enrique Robledo

¿Ha ocupado cargos públicos?

No

¿Ha tenido alguna investigación fiscal, disciplinaria o penal?

No

De ser electo, ¿cuál será su principal lucha en el Concejo?

Lograr que la cultura y el arte se conviertan en un camino digno para llevar a Bogotá a la vanguardia cultural en Latinoamérica, así como ayudar a que las Mypimes tengan los incentivos necesarios para ser verdaderas generadoras de riqueza en nuestra ciudad.

Mencione tres proyectos que presentaría como concejal

1. Convertir el arte callejero, en todas sus expresiones, en un patrimonio cultural de la ciudad y no en un flagelo que suelen rechazar sus ciudadanos.

2. Reducir el costo de la renovación de la Cámara de Comercio y el Registro Mercantil de las micro y pequeñas empresas de Bogotá.

3. Impulsar el aprovechamiento de todos los espacios públicos de Bogotá, en aras de convertirlos en escenarios culturales y artísticos.

A su criterio, ¿qué requiere atención prioritaria en Bogotá?

Bogotá necesita tres aspectos fundamentales: movilidad, seguridad y empleo. Me voy a concentrar en el empleo. Medio millón de personas en Bogotá hoy son víctimas del desempleo, un desempleo rampante. El 30 por ciento de la población en Bogotá no puede consumir más de dos comidas al día, eso es pobreza. Yo me voy a dedicar a fortalecer la micro y pequeña empresa en Bogotá que ha sido cooptada y coartada durante tanto tiempo. Otro tema importante es la cultura. Si no entendemos que la cultura tiene todo que ver con lo cívico y lo comportamental, no vamos a tener una sociedad avanzada, con empatía y con respeto por el otro. Mis pilares serán la cultura, las artes y la reindustrialización de Bogotá.

¿Cuál es su propuesta para mejorar la seguridad de la ciudad?

Aumentar y profesionalizar el pie de fuerza de la policía bogotana.

¿Bogotá debería tener policía propia?

No. La policía es una institución nacional que debemos fortalecer.

Primera Línea del Metro, ¿mantenerla como está contratada o modificarla?

Seguir el contrato como está adjudicado. Cambiarla sería retrasar la ejecución de un proyecto prioritario para Bogotá, además de incurrir en procesos legales y sobrecostos por el incumplimiento de los contratos ya asignados.

Corredor Verde por la Séptima ¿mantendría el proyecto, lo suspendería, lo modificaría o no tocaría la carrera séptima?

Lo suspendería para concertar ajustes con la ciudadanía. Urbanísticamente, el Transmilenio no cabe por la carrera séptima. Además, eliminar el tráfico mixto implicaría un desastre en términos de movilidad, desaceleración económica y de precarización del estilo de vida de los habitantes de las localidades de Usaquén, Chapinero y Teusaquillo.

¿En desarrollo urbano, qué prefiere: expansión o densificación?

Densificación.

¿Qué se debe hacer con el relleno sanitario Doña Juana?

Se debe garantizar la operación directa por parte del distrito, así como implementar el aprovechamiento de los residuos y del biogás como fuente de energía. Además, es necesario evitar el aumento en las tarifas de este servicio público.

Región Metropolitana: ¿Qué hacer para concretar la unión regional?

Hay que hacer Proyectos de Acuerdo Conjuntos entre los Concejos de los municipios involucrados y la Asamblea Departamental de Cundinamarca, en términos de movilidad, seguridad e interacción de las actividades económicas.

¿Está de acuerdo con la creación de nuevas localidades?

Sí, porque aumentar el número de localidades nos permitirá facilitar la actividad de alcaldes locales y la implementación de proyectos sectorizados de alto impacto para las localidades actuales y las nuevas.

¿Cómo califica la gestión de la alcaldesa Claudia López?

Mediocre, conveniente y mentirosa.