Bogotá
Electrificación del transporte: “Lo verde no debe arrojar números rojos”, Alfonso Sánchez

Alfonso Sánchez, director de la Empresa de Transportes de Madrid, habla de los retos de la capital y el papel de la electrificación, la tecnología y la planificación urbana en la modernización del transporte.

Redacción Bogotá
06 de marzo de 2026 - 11:00 a. m.
Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, España, y uno de los responsables de la transición hacia una flota de buses eléctricos en esa ciudad.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Grandes ciudades como Madrid, en España, avanzan hacia una meta ambiciosa: que su flota de buses urbanos sea completamente eléctrica hacia 2033. En medio de ese proceso, Alfonso Sánchez Vicente —director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid desde 2019 y uno de los responsables de esa transición— visitó Bogotá para participar en el Congreso Internacional “Transmilenio 25 años: innovación que transforma ciudades”.

El evento hace parte de la conmemoración de los 25 años de Transmilenio y reúne en Bogotá a líderes del...

Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
