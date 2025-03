“Ella dice que sí”: Epa Colombia compartió confesión de madre de Sara Sofía

Sara Sofía estaba al ciudado de su tía Xiomara Galván, cuando, en enero de 2021, Carolina se la llevó para pasar unos días con ella. Desde entonces no se ha encontrado el cuerpo de la menor. / Archivo Particular.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, cumple una condena de cinco años en la cárcel El Buen Pastor, con el antecedente del salvamento de voto de la magistrada Miryam Ávila, quien aseguró que calificar de instigación con fines terroristas “constituye un error manifiesto”.

Desde su llegada, Rojas ha brindado varias entrevistas sobre como ha pasado sus días, relatando recientemente que al lado de su celda, está Carolina Galván Cuesta, madre de Sara Sofía Galván, la menor de 2 años que desapareció en 2021 y por la que ella y su expareja Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, fueron condenados a 42 años de prisión.

“Yo hablo con ella muchísimo. Yo le digo que la única que la puede juzgar es Dios, no yo ni las personas que están alrededor y que busque mucho de Dios porque Dios es el único que la puede perdonar”, dijo a Revista Semana.

Dentro de esas conversaciones, Daneidy señaló que Galván le aseguró que sí había matado a Sara Sofía. “Pues sí, ella dice que sí. Aunque ella les da muchas versiones a muchas personas, pero ella allá adentro dice que sí. Que la habían quemado”. Y agregó que ante la aún desaparición de la pequeña, le dijo que “ella no está acá. Ella, en medio de sus locuras, de sus sustancias y todo eso con la persona con la que estaba, le hizo cometer un grande error (...) Es muy duro porque tengo una hija muy pequeña y yo las veo tan normal y yo todos los días sufro, lloro, estas personas parece que no sintieran nada; sin embargo, no las juzgo ni nada. Digo: ‘Dios, ayúdame a ser fuerte’”, concluyó Barrera.

El caso de la pequeña Sara

Un fiscal del Grupo Nacional de Género demostró que el 15 de enero de 2021 Galván recogió a su hija en una vivienda del barrio Roma en localidad Kennedy, donde desde hace un año, la menor residía con su tía quien estaba a cargo del entorno de cuidado y protección de la niña desde septiembre de 2020.

Según el ente acusador, el día en que la menor desapareció, Carolina Galván le aseguró a su hermana que volvería con su hija, pero esto nunca pasó. “Labores de policía judicial evidenciaron que la sentenciada se trasladó junto con la niña a la residencia donde convivía con su pareja Díaz Valenzuela”, detallaron.

Durante la investigación, determinaron que la pareja entregó información contradictoria a sus familiares acerca de lo que había ocurrido desde que la menor salió con su progenitora. Y a la fecha, aún no se conoce el paradero de la pequeña.

Carolina Galván Cuesta y Nilson Bladimir Díaz Valenzuela, además deberán pagar una multa de 3.874,995 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En medio de las varias versiones que los procesados han dado sobre el paradero de Sara Sofía, que incluyen su muerte, para la Fiscalía, la hipótesis que más peso tiene es la que apunta a que la menor falleció y su cuerpo sin vida fue lanzado al río Tunjuelito, tal y como indicó la propia madre de Sara Sofía, en una de las tantas versiones que ha dado del caso. Esto, a pesar de que nunca se halló el rastro de la menor en los sitios demarcados por los hoy condenados.

