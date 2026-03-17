Empleo en Bogotá: más de 3.000 vacantes con sueldos de hasta 9 salarios mínimos

Búsqueda de empleo en Bogotá. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá impulsa el empleo con una oferta masiva destinada a aquellos quienes buscan estabilidad laboral. La Alcaldía, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, anunció la apertura de 3.075 vacantes para distintos perfiles y especialidades.

Le puede interesar: Obras en Ciudad Bolívar en la mira de la Contraloría: retrasos en un colegio y sobrecostos

Según informó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación, los sueldos oscilan entre 1 y 9 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo de la experiencia y los requisitos técnicos de cada cargo. La oferta se divide en dos grandes frentes para facilitar el acceso de los ciudadanos:

Servicio Público de Empleo: ofrece un total de 1.900 puestos gestionados directamente a través de la plataforma oficial, con perfiles que van desde niveles operativos hasta especializados.

Ferias de Empleo: 1.175 oportunidades adicionales que se ofrecerán en jornadas presenciales y virtuales distribuidas en diferentes localidades de la ciudad.

La oferta del Servicio Público de Empleo incluye 328 vacantes para profesionales, 519 para técnicos y tecnólogos y más de 1.000 oportunidades para personas con educación primaria, básica o media. También hay cargos que no exigen un nivel educativo específico, lo que amplía las posibilidades de acceso al empleo formal.

Para acercar estos servicios a la ciudadanía, la Unidad Móvil de Empleo estará del 16 al 21 de marzo en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, ubicado en la Avenida Carrera 86 #55A-75. La atención será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.

¿Qué perfiles son los más buscados?

Aunque la lista es extensa, el mercado actual en Bogotá muestra una fuerte demanda en sectores de tecnología, servicios y administración. Entre las vacantes disponibles destacan:

Tecnología y Digital: Ingenieros de software, analistas de datos, especialistas en ciberseguridad (Cloud Security), Scrum Masters y líderes técnicos en Java y .NET.

Administración y Finanzas: Consultores financieros, analistas de contratación, especialistas en comercio exterior (KAM) y auditores internos.

Servicios y Operativos: Asesores comerciales, operarios de planta, auxiliares de enfermería y personal para televentas.

Los interesados en aplicar en alguna de las vacantes, pueden consultar los requisitos específicos y postularse a través de los canales oficiales de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Público de Empleo. Los detalles sobre fechas, lugares y perfiles requeridos podrán consultarse a través del canal oficial de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

Para las ferias presenciales, se recomienda a los aspirantes portar su hoja de vida actualizada y documento de identidad, consultando previamente los puntos de atención habilitados en sus respectivas localidades.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.