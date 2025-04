Empleo sí hay: conozca las ofertas para esta semana en Bogotá

Conozca la oferta para esta semena en la ciudad. Foto: Alcaldía de Medellín

Las oportunidades laborales continúan en la ciudad. Para esta semana, la Secretaría de Desarrollo Económico ofrece 740 oportunidades de empleo para personas sin experiencia laboral.

“Queremos que más personas, sin importar su trayectoria previa, puedan vincularse a una empresa y así contribuir a la productividad y desarrollo de Bogotá”, señaló Guillermo Alarcón, director de Desarrollo Empresarial y Empleo de la entidad.

¿Qué puestos hay?

Para esta oportunidad, hay cargos para operarias, ayudantes de obra, asesores (as) comerciales, técnicos (as) de mantenimiento, conductores (as) con licencia C2 y C3, auxiliares de producción, y agentes bilingües (nivel B2).

Así mismo, la oferta laboral incluye 490 oportunidades para jóvenes, 200 cargos dirigidos a personas mayores de 50 años y 50 vacantes exclusivas para mujeres.

Estas plazas están disponibles para personas con formación en básica, primaria y secundaria.

Las vacantes están disponibles para aplicar de manera virtual en www.serviciodeempleo.gov.co.

¿Necesita asesoramiento?

Las personas que necesiten orientación personalizada para hacer parte de la ruta de empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico pueden acercarse a la Agencia Distrital de Empleo, en la Carrera 13 No. 27-00, Edificio Bochica, local 12, de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

De la misma manera, pueden dirigirse a los quioscos de empleo en estas cuatro localidades, con atención los lunes, miércoles y viernes de 7:30 a. m. a 3:00 p. m.:

Usaquén: Calle 165 # 7 – 38 (CDC Servitá)

Ciudad Bolívar: Calle 68D Bis A Sur # 49F – 70

San Cristóbal: Av. Primero de Mayo #01 – 40 sur

Rafael Uribe Uribe: Calle 32 Sur # 23 – 62

Quienes estén interesados podrán conocer de la oferta y requisitos para acceder más sobre el empleo.

