El 39% de quienes quedaron sin empleo en 2021 eran técnicos: Encuesta ProBogotá

La pandemia transformó el tejido empresarial en Bogotá y en la región. Con ajustes en costos, personal, y una mayor apuesta por las herramientas digitales, los empresarios y el mercado laboral se reajustaron a un nuevo panorama económico, a nuevas necesidades de consumo y a nuevos retos que continúan en el 2022.

No obstante, cabe preguntarse ¿En qué medida se han realizado estos ajustes en el mercado laboral? Para esto ProBogotá, en alianza con la encuestadora Invamer, realizaron una encuesta a 360 empresas de la capital y la región para conocer su situación empresarial, su proceso de implementación de nuevas tecnologías y su proceso de formación para empleados.

Según lo revela la encuesta, el 19 % de las empresas de Bogotá manifestaron recortes de personal como acción recurrente durante 2021. En ese sentido, la reducción de costos durante la pandemia significó en particular el recorte de personal joven (30%) y de un nivel de educación técnico (39 %).

Así, la encuesta destaca que “las ocupaciones más recortadas por las empresas se asocian con actividades mecánicas manuales, actividades que han sido reconocidas como las que tienen mayor riesgo de desaparecer por los cambios tecnológicos de la cuarta revolución industrial.”

De esta manera, el 44% de las empresas, en particular en los sectores manufactureros y de construcción, señalan que los jóvenes contratados están llegando a sus organizaciones con “habilidades digitales malas o regulares”, lo cual no facilita su vinculación y cuestiona la formación académica tradicional que no está enfocada en las verdaderas necesidades del mercado laboral en el siglo XXI.

Así, la encuesta señala que a pesar de este panorama, hay poco capital humano y recursos destinados a la innovación y el desarrollo de alternativas tecnológicas, dado también que solo un 5 % de las empresas destina más del 60 % de sus recursos a la innovación.

Esta inversión, según el 88% los empresarios encuestados, ha tenido efectos positivos en particular en los procesos de automatización y digitalización del sector formal de la economía.

“La formación en habilidades digitales es solo es fundamental para afrontar los cambios tecnológicos de la cuarta revolución industrial, también es una estrategia para incluir en el mercado laboral a sectores poblacionales que tienen bajas tasas de ocupación y altas tasas de desempleo”, destaca la encuesta.

Por su parte, la adaptación a nuevas tecnologías es una de las principales apuestas de formación de las empresas en Bogotá y la región, con el desarrollo de estos procesos en el 45% de compañías vinculadas como muestra en la encuesta.

