En 2025 se han impuesto casi 2.000 comparendos por mala disposición de residuos en Bogotá

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si bien la crisis de basuras que atraviesa Bogotá responde a graves vacíos en el sistema de recolección y el modelo de prestación de servicio, la disposición inadecuada de residuos en la que incurre buena parte de la ciudadanía es una conducta que, además de ser castigada, influye altamente en la generación de puntos de acumulación de basuras, taponamientos de alcantarillas y contaminación de acuíferos, entre otras grandes consecuencias que trae la práctica común de no depositar la basura donde corresponde.

En contexto: Libre competencia en la recolección de basuras: los retos que enfrentará Bogotá

Para enfrentar a quienes hacen de cualquier lugar un botadero de basura, la Alcaldía ha intensificado los operativos de control tanto en establecimientos comerciales como en puntos críticos de disposición inadecuada. Esta semana, durante la jornada más reciente de operativos, tres establecimientos comerciales ubicados en el tradicional barrio Restrepo, en la localidad de Antonio Nariño, fueron sancionados.

De acuerdo con la UAESP, las actividades económicas implicadas fueron sancionadas con comparendos que oscilan entre COP 759.900 y COP 1.518.400, por violar lo establecido en los artículos 35 y 111 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno.

Además, durante el operativo, realizado con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad, se impusieron 18 comparendos y se realizaron dos inmovilizaciones de vehículos. “La intervención combina acciones operativas, pedagógicas y sancionatorias, con el propósito de fortalecer la limpieza, el orden y la convivencia en uno de los corredores comerciales más concurridos y activos de la ciudad”, destacó el director de la Uaesp, Armando Ojeda.

Así las cosas, ente enero y noviembre de 2025, se impusieron 1.996 comparendos relacionados con la disposición inadecuada de residuos y otras conductas que afectan el espacio público.

Pese a los operativos, expertos en urbanismo y limpieza pública advierten que las multas por sí solas no parecen ser suficientes para modificar patrones de disposición de residuos, especialmente en zonas comerciales de alto tráfico, donde la presión de la actividad económica y la falta de cultura ciudadana sobre residuos especiales sigue siendo un desafío recurrente.

Tienda Oxxo fue sancionada por mala disposición de residuos

El pasado 20 de noviembre, dos reconocidos establecimientos comerciales fueron sancionados por mala disposición de residuos en áreas públicas a pesar de las múltiples alertas por las basuras en Bogotá.

Esta vez, OXXO y Mezcal Taquería, fueron sancionados. El primero por disponer los residuos de demolición y construcción, por medio de un carretero; el segundo, por disponer en la calle residuos fuera del horario en el que pasa el vehículo de basuras. Por estas acciones, el Distrito tomó la decisión de imponer a cada uno un comparendo por una medida contraria a la convivencia.

“Identificamos conductas que se alejan de la prestación del servicio público y el buen comportamiento. Le hacemos un llamado a todos los usuarios para que hagan uso del servicio público de aseo, y se respeten las diferentes frecuencias que están establecidas”, indicó en su momento Armando Ojeda, Director de la UAESP.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.