En acalorado debate fue suspendido discusión del proyecto de Acuerdo de La Rolita

Para este 7 de abril, el Concejo estaba listo para escuchar a la Alcaldía de Bogotá, en su presentación sobre el Proyecto de Acuerdo, por medio del cual autorizan la capacidad jurídica al alcalde y la Empresa de Transmilenio, con el fin de que se constituya y sean accionistas de la Operadora Distrital de Transporte La Rolita.

Sin embargo, en medio del desarrollo de la discusión, algunos cabildantes reclamaron la presencia de la gerente de La Rolita, Carolina Martínez. Mientras que desde otra orilla, argumentaron que el núcleo del debate estaba centrado en términos jurídicos y no administrativos, por lo que no era necesaria su asistencia. Lo anterior, justificando además, que Martínez y los secretarios distritales, estaban bajo términos de invitación, pues no se trataba de un control político.

A pesar de ello, la gerente fue notificada y dio aviso que iba a desplazarse al cabildo. Cuando todo parecía ir de acuerdo a la agenda (intervención de concejales y luego la Alcaldía), el concejal del Nuevo Liberalismo, Juan Baena, intervino. “Yo le pregunto a usted en qué estamos porque hay cuántas mociones de orden. Y por el cargo que usted ostenta debería organizar la sesión. No puede haber una moción de orden de 15 minutos”, sentenció.

En respuesta, el presidente de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno, concejal Andrés Barrios del Centro Democrático, levantó inmediatamente la sesión entre fuertes reclamos. “Como usted quiere un orden y hacen falta varios colegas en intervenir, entonces yo, como presidente, tomo la decisión que se suspenda la presentación del proyecto de Acuerdo”.

“Presidente, deja usted un pésimo precedente en el Concejo. Es preocupante que un tema personal entre concejales, porque así se notó, puede estar por encima de un debate de ciudad. Entonces si no me gusta como me habla, levanto la sesión. Eso es absolutamente incorrecto”, replicó el concejal, Julián Triana.

¿Qué es La Rolita?

La Rolita, operadora pública de transporte de Transmilenio, entró a rodar los particulares buses verdes en 2022, con una flota 100 % eléctrica y con 55 % de las plazas para mujeres. La idea partió desde una perspectiva de movilidad social, no obstante, este órgano del Distrito no fue creado con los parámetros que exige la ley y así lo confirmó un juez ante una demanda que instauró un abogado en 2020, buscando la nulidad de la creación de La Rolita. Y aunque la alcaldía apeló, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó en segunda instancia los vicios en la creación de este proyecto público, anulándolo.

Cabe recordar que ‘La Rolita’ fue creada como una de las apuestas del Plan de Desarrollo de la administración de Claudia López, el cual fue avalado por el Concejo de Bogotá en junio de 2021. En ese momento, se le otorgó una personería jurídica, autonomía administrativa, contable, financiera y presupuestal, así como patrimonio propio.

No obstante, seis meses después un juez administrativo declaró nula su creación tras admitir una demanda que señalaba irregularidades en su estructuración. Decisión que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó en segunda instancia los vicios en la creación de este proyecto público.

