En Bogotá aún hay disponibles 1.200 subsidios complementarios de vivienda

Continúan las ayudas para facilitar el sueño de tener vivienda propia en Bogotá. Este martes la Secretaría Distrital del Hábitat comunicó que la ciudad tiene a disposición 1.200 subsidios complementarios de vivienda, los cuales reciben su nombre al concurrir con otros beneficios como los que otorga Mi Casa Ya y las Cajas de Compensación.

Se trata de diez salarios mínimos mensuales legales vigentes ($9′085.260 en 2021) para aquellos hogares cuyos ingresos no superan los dos salarios mínimos ($1′817.052), y de ocho salarios ($7.268.208) mínimos para quienes sus ingresos no se pasan de los cuatro salarios mínimos ($3′634.104).

En suma, y si se tienen en cuenta los otros otros subsidios a los que se puede aplicar en el país, una familia que no gana más de dos salarios mínimos tendría la posibilidad de obtener beneficios de hasta 60 salarios mínimos ($54′511.560), lo cual equivale al 40 % de lo que cuesta una Vivienda de Interés Social (VIS) y el 66 % del valor de una Vivienda de Interés Social (VIS).

Para acceder a este subsidio complementario de vivienda, la Secretaría del Hábitat pide que el hogar no tenga ingresos mensuales superiores a los cuatro salarios mínimos; que no sean propietarios de una vivienda en el territorio nacional; que acceda a una vivienda VIS o VIP mediante un crédito hipotecario o leasing habitacional; y que no esté reportado en centrales de riesgo.

Para aplicar a este subsidio, lo que tiene que hacer es solicitar al banco de su preferencia la preaprobación de un crédito hipotecario de vivienda; informar que quiere aplicar al subsidio nacional de Mi Casa Ya y al subsidio complementario de vivienda que ofrece el Distrito, así como informar si cuenta o no con un subsidio otorgado por su caja de compensación familiar. Posteriormente deberá visitar la sala de ventas del proyecto inmobiliario que le interese y separarla.