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En Bogotá hay piscinas públicas y gratis: estas son cinco de ellas

Aunque en la capital el clima es frío, hay una serie de piscinas públicas en diferentes localidades, a las que se accede programando la visita. Son climatizadas, algunas semiolímpicas para la práctica libre de cualquier persona mayor de cinco años.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
14 de marzo de 2026 - 02:41 p. m.
“Sauzalito” en Fontibón En el parque hay dos piscinas, una para niños y otra para adultos con seis carriles de 31 metros cada uno. Para ingresar, al igual que en las otras piscinas públicas, se requiere tramitar un carné con el IDRD que es gratuito. La piscina está abierta de martes a domingo entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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