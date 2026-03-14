En Bogotá hay piscinas públicas y gratis: estas son cinco de ellas

“Sauzalito” en Fontibón En el parque hay dos piscinas, una para niños y otra para adultos con seis carriles de 31 metros cada uno. Para ingresar, al igual que en las otras piscinas públicas, se requiere tramitar un carné con el IDRD que es gratuito. La piscina está abierta de martes a domingo entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos