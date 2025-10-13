Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

En Bogotá se habla más de salud mental, aunque persiste estigma para los pacientes

Octubre, declarado mes de la salud mental, Bogotá celebra avances en materia de prevención y atención, pero el estigma y las brechas aún exigen atención urgente.

Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
13 de octubre de 2025 - 11:00 p. m.
Salud mental en las universidades colombianas.
Salud mental en las universidades colombianas.
Foto: Viviana Velásquez

Las cifras de depresión, ansiedad, suicidio y otras afectaciones emocionales siguen en aumento en el mundo, impulsadas por contextos de desigualdad, violencia, crisis climática, estrés urbano, soledad y precariedad, circunstancias que la pandemia potenció. En Bogotá, por ejemplo, a uno de cada diez habitantes le diagnosticaron depresión, y el 20 % presenta riesgo de desarrollar un trastorno depresivo o ansiedad generalizada.

Por eso, la salud mental se ha convertido en uno de los grandes temas de salud pública, alrededor del cual las ciudades...

Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.