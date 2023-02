En fotos: así son las nuevas puertas automáticas anticolados de Transmilenio

En la primera etapa del cambio de puertas se tuvieron en cuenta 24 estaciones adjudicadas en tres lotes, divididos por troncales y empresas concesionarias así: 1. Lote uno: estaciones de la troncal Caracas Centro, a cargo del Consorcio Nautilus por valor de $21.288.592.699. 2. Lote dos: estaciones de las troncales del Eje Ambiental, Carrera Décima, Caracas Sur. Estará a cargo de Assa Abloy Entrance Systems US Inc. por un valor de $16.698.570.919. 3. Lote tres: comprende la Caracas y Américas se encargará también Assa Abloy Entrance Systems US Inc. por un valor de $14.308.672.636.

Foto: Óscar Pérez